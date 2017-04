Asian Kung-fu Generation en Lima: Precios de entradas y lugar de venta [VIDEO y FOTOS]

¡Llegó el momento que todos los fanáticos del rock japonés estaban esperando! A partir de hoy, miércoles 26 de abril, se inició la venta de la entradas para Asian Kung-Fu Generation en los módulos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda.



Yamato Perú, organizadora del evento, recordó a los fanáticos de Asian Kung-Fu Generation a través de su página de Facebook que las entradas que se pondrán a la venta para el show serán hasta agotar stock.



Si tomamos como referencia el éxito de la pre-venta y del primer lote de entradas ofrecidas de forma adelantada por Yamato Perú, es más que seguro que las entradas para Asian Kung-Fu Generation en Lima se venderán ahora como pan caliente.



Conocida por interpretar los temas de apertura de famosos animes, Asian Kung-Fu Generation llega a Perú en el marco de su gira latinoamericana, que también incluirá a países como México y Brasil.

Precio de las entradas:



* Zona General: S/ 100 + Comisión (Aprox. S/ 8)

* Zona VIP: S/ 220 + Comisión (Aprox. S/ 15)



LA FORMACIÓN

Masafumi Gotoh (vocal y guitarra), Kensuke Kita (guitarra y vocal), Takahiro Yamada (bajo y vocal) y Kiyoshi Ijichi (batería) son Asian Kung-Fu Generation, también llamados Ajikan, una banda de rock alternativo e indie formada en Yokohama.



Asian Kung-Fu Generation tiene una larga trayectoria de más de 20 años y no solo ha sido elogiada por los críticos del medio, sino que han demostrado su éxito al ser reconocidos por innumerables fanáticos en todo el mundo.



DE LOS COVERS A LOS PREMIOS

Estos cuatro amigos, que se conocieron en la universidad, empezaron con covers en inglés de populares bandas de los 90s y no fue sino hasta el 2001 que decidieron lanzar su primer EP, seguido de un CD en japonés, y desde entonces no se detuvieron.



Dentro de los apasionados del anime y manga, Ajikan es considerada la banda más importante ya que cuenta con numerosas canciones usadas para reconocidas series animadas como Naruto, Fullmetal Alchemist y Bleach, gracias a las cuales han ganado varios premios como: Mejor canción de rock, Mejor concepto, Mejor banda nueva, Mejor canción para anime, entre otros más en importantes premiaciones japonesas.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.