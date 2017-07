Richie Kotzen en Lima: Se agotan la entradas para esperado concierto [VIDEO ]

¡Sold out! Richie Kotzen tocarán con un lleno total tras terminarse la entradas para su esperado concierto en Lima. El concierto tendrá lugar este jueves 20 de julio en Barranco.



Richie Kotzen llega a Lima como parte de su gira "Salting Earth World Tour". Cientos de fanáticos de la banda compraron todas las entradas y no piensan dejar pasar la oportunidad de ver al músico dando todo en el escenario.



Horarios:

07.00 p.m. – Se abren la puertas.

08.00 p.m. – Adaluz

09.00 p.m. – Daniel Flores Music

10.00 p.m. – Richie Kotzen



Como se recuerda, Eternal Symphony Entertainment son los encargados de la llegada de Richie Kotzen a Perú. El músico es conocido y destacado en la escena Hard Rock americana. El concierto tendrá lugar este jueves 20 de julio en las instalaciones de L’anfiteatro de Antica en Barranco (Av San Martin 201, Barranco)



Con más de 20 discos Richie Kotzen llega al Perú y participó en bandas como Poison, Mr Big y The Winery Dogs. La casa estará totalmente llena y nadie se puede perder este esperado concierto que se realizará en nuestra capital.