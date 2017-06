G.I.T. en Lima: Banda argentina se presenta este viernes en la capital [VIDEO y FOTOS]

G.I.T. es una de la bandas màs emblemàticas del rock en toda América Latina y se presentará este 08 de junio en el Centro de Convenciones Marìa Angola.



Los ídolos del rock en español se dieron un tiempo para conversar con Trome.pe y hablar un poco de su pasado, presente y futuro de G.I.T.



¿Por qué G.IT.?



Es por nuestros apellidos. Juntas Pablo Guyot, Willy Iturri, Alfredo Toth y ya tienes el nombre de la banda.



Una anécdota que los marcò durante todos sus años de carrera



Lo mejor que nos paso es poder vivir de la música. Poder vivir de lo que hacemos ya es un regalo del cielo. Nunca hemos tenido que trabajar de otra cosa.



¿Qué sintieron al tener su primer disco en las manos?



Hacer un disco es todo un proceso. Primero se tiene que componer y grabarlo. Antes no tocabas con la finalidad del grabar un disco. Nos da una gran felicidad cuando tocamos un tema y lo grabàbamos en un grabador. Sacar un disco es fácil, el problema es que el segundo tenga el mismo éxito.



¿Qué recuerdos tienen de la primera vez que vinieron a Lima?



Llegamos a Lima por primera vez en 1985 y tocamos en la Universidad de Lima. Nos pareció muy diferente a lo que estábamos acostumbrados y nos encantó.



Despegamos en Lima, luego fuimos a Chile y llenamos su estadio dos veces, no lo podíamos creer. En Perú llenamos el Amauta tres veces, todo un récord.



¿Cómo ven el futuro del rock en Sudamérica ?



Todo depende de la polenta que le pongas. Lo mismo que nos pasó a nosotros, Virus, Soda Stereo o los Enanitos Verdes. Todo depende de la fuerza y empeño que le pongas a las cosas.



A nosotros nos gusta ensayar. Todo es dedicación, práctica y suerte.



¿Qué consejo le darían a las bandas nuevas?



No esperen que los vengan a buscar. Tienes que ir y demostrar que lo que ofreces es lo mejor, aunque no sea así. También se tiene que tener constancia si es lo que realmente te gusta.



¿El futuro de la banda?



Después del concierto en Lima nos vamos para Chile, Bolivia y en Argentina. Queremos tocar un tiempo más y luego sacar uno o dos temas nuevos.