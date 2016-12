Lacuna Coil anuncia su primer concierto en Lima [VIDEO y FOTOS]

Lacuna Coil​, una de las bandas más influyentes de la escena metal europea, anunció que llegará por primera vez a Lima para presentarse el 14 de marzo en las instalaciones del Centro de Convenciones Mangos ubicado en Lince.



La banda conformada por Cristina Scabbia​, Andrea Ferro, Marco Coti-Zelati, Ryan Blake Folden y Diego Caballoti se formó en Milán, Italia a mediados de los años 90 y antiguamente eran conocidos como "Sleep of Right" y "Ethereal". Actualmente es considerada como una de las bandas de hard rock y heavy metal más importantes de Italia, debido a su éxito en el mercado internacional, habiendo participado en los festivales más importantes del mundo como el Ozz Fest, Wacken, BloodStock, entre otros.



Tras 8 exitosos discos y después de una larga carrera que incluye nominaciones y premios de la talla de los MTV Music Awards y Metal Hammer, Lacuna Coil llega por fin a Lima en el marco de su gira latinoamericana "Delirium", nombre de su última producción musical lanzada en mayo del 2016 y visitará otros países como México, Argentina y Brasil.



Lacuna Coil llega a Lima gracias a Eternal Symphony Entertainment, productora especializada en espectáculos de rock y metal de gran nivel internacional que ha presentado diversos e importantes actos como Nightwish, Sonata Arctica, Lacrimosa, Tarja Turunen, Angra, Delain, entre otros.

ENTRADAS:



El concierto de Lacuna Coil habrá una preventa de entradas en efectivo desde este sábado 24 diciembre hasta el 24 de enero contando con un 30% de descuento o hasta agotar el stock en los siguientes puntos de venta:



* Moving Sound SRL.​ y Buho Rock Shop​ de Galerías Brasil (Av. Brasil 1275 – Jesús María)



* Arte Sagrado Tattoo​ de Barranco (Av. Bolognesi 156)

GS tattoo shop​ (Av. Los Andes A -40 C.C. Polvos del Norte Tienda 11B - 5B - Independencia).



Luego de esa fecha las entradas podrán ser adquiridas en los módulos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda con 15% de descuento hasta el 28 de febrero con todos los medios de pago.



Estos son los precios de las entradas en preventa hasta el 24 de Enero o Agotar Stock:



* Zona ETERNAL (primer piso y acceso al segundo y tercer piso) S/.199

* Zona SYMPHONY (segundo y tercer piso) S/.139

* Precios incluyen 30% de descuento



Estos son los precios desde el 24/01 – 28/02:



*Zona ETERNAL S/. 245

*Zona SYMPHONY S/.170

*Precios incluyen 15% de descuento

**No incluye comisión de servicio TuEntrada



Estos son los precios full desde el 01/03:



*Zona ETERNAL S/. 285

*Zona SYMPHONY S/. 200

*No incluye comisión de servicio TuEntrada





La producción pondrá a la venta 50 exclusivos paquetes ESE a través del siguiente enlace: www.ese.com.pe/lacuna2017package los cuales tendrán acceso preferencial a primera zona, diversos ítems de la banda y sorteos para pases meet and greet y otras experiencia