La banda norteamericana Linkin Park anunció su llegada a territorio peruano para el 2017. Muchos fanáticos hicieron sentir su emoción a través de las redes sociales. A las pocas horas salieron los precios para el show del próximo año.



Es la primera vez que Linkin Park llegará a Lima. La fecha pactada es el 11 de mayo en el Estadio Nacional y la preventa de las entradas se inicia este 10 de diciembre desde las 9:00 a.m.



Linkin Park acompaño la imagen de la confirmación del concierto en Perú con la siguiente texto: "Estamos emocionados de anunciar nuestro primer show en la bella ciudad de Lima, Peru. Vengan a vernos el 11 de Mayo de 2017 en el Estadio Nacional. Nos vemos pronto. #LinkinParkEnPeru2017".



Linkin Park es una banda de nu metal que se originó en 1996 en Agoura Hills, California. Así que, para que no pases roche solo cantando 'In The End' y 'Crawling', te dejamos este listado de temas, sobrin@.

¿El precio de las entradas?



Acá el dato:



Campo A : S/ 373.50

Campo B : S/ 183.50

Oriente: S/ 103.50



Ahí nos vemos para armar el pogo.