Rod Blur: Cantante presenta su primer disco en gira mexicana [VIDEO y FOTOS]

“The Life and Death of Delta Hauser and the Zombies from the Sun”, es el primer álbum de Rod Blur, artista experimental que presentará dicho trabajo en el marco del “Festival Cultural Nuestra Escena”, junto a otros exponentes que pertenecen al mercado independiente. La incursión del cantautor peruano, se llevará a cabo del 8 al 10 de junio en la ciudad de México a través de 3 presentaciones. Rod Blur, quien ya ha tocado en Chile y Argentina, visitará el continente norteamericano para afianzar su carrera musical y promover su innovadora propuesta artística.



El solista iniciará su periplo mexicano el 8 de junio en el Venue Dirty Sound junto a las bandas Hostage Queen, Buitre Blues Band, Mr. Brooklyn, Mengers y Tiempos Violentos, para luego, el 9 de junio, tocar en Paranoid Visions junto a Mr. Brooklyn, The Froys, Mengers, y M.I.L.F y, el sábado 10 de junio, cerrará la secuencia de shows en el “Festival Cultural Nuestra Escena”, en Coacalco de Berriozábal, fecha en la que compartirá tarima con artistas de mucha diversidad sonora como Bennu, Bethoven, Khaf Vocablo, Olivent, V Enki y Don Soñador. El festival, también ofrece una exposición visual a cargo de los artistas Mario Díaz y Dak Kompak y las obras fotográficas de Saúl in Pictures, MVP: H Fotografía y la Puerca Foto Rock Studio.



El exponente musical tiene agendada una entrevista con el programa Head Ache Radio, conducido por el músico e ilustrador mexicano Víctor Ache quien apuesta por los nuevos sonidos y experimentaciones musicales de este nuevo tiempo, a su vez, Rod Blur (voz y guitarra), protagonizará una sesión en vivo audiovisual con toda su banda conformada por Karen Tábata (teclados y sintetizador), Gustavo Mego Díaz (bajo) y Renzo Pacheco Rejas (batería), quienes también viajarán a México para presentar el material discográfico que fue lanzado el pasado 15 de marzo en todas las plataformas digitales.