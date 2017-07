Saint Seiya: Falleció Seiji Yokoyama, el compositor de la banda sonora del anime [VIDEO y FOTOS]

¡Un genio! es la mejor manera con la que se puede definir el arte de Seiji Yokoyama. El compositor de la música de Saint Seiya marcó la pauta para millones de animes que vieron después. El anime de Caballeros del Zodiaco no hubiera sido lo mismo sin la música del maestro Yokoyama.



En la década de los 90s millones de niños esperaban las tardes para poder ver Caballeros del Zodiaco - Saint Seiya en japonés - en las pantallas de sus televisores. La animación y la música de Saint Seiya marcó a millones de niños y adolescentes en el mundo entero. Las peleas de Seiya no serían lo mismo sin los fondos musicales de Seiji Yokoyama.



Saint Seiya fue creada por Masami Kurumada pero la música fue parte crucial del éxito del anime. Seiji Yokoyama fue escogido para realizar la música incidental del programa. El compositor hizo uso de todo su talento para lograr varios temas que quedarán inmortalizadas en la mente y los corazones de millones.



La biografía de Seiji Yokoyama dice así: "Seiji Yokoyama nació el 17 de marzo de 1935 en la ciudad de Hiroshima. En 1957 obtuvo el título de compositor en la escuela de música de Kunitachi, la misma escuela en donde estudió Kazuko Kawashima, la mujer que aporta su voz en varias de las melodías de Yokoyama; por ejemplo, Sad Brothers, Inside a Dream, Athena's Death".



Seiji Yokoyama también prestó su talento para obras como: Gatchaman, Ningen Kakume, Captain Harlock, Yami No Teiho Kyuketsuki Dracula, Kaze to ki no uta y Saint Seiya donde alcanzaría la fama fuera de Japón.