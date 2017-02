Solaris Festival: segunda edición de música independiente [VIDEO y FOTOS]

Tras el éxito alcanzado en 2016, Solaris Festival regresa en su segunda edición con un renovado y mejorado cartel el próximo 25 de febrero en el C. C. Festiva. Esta versión contará con 16 bandas alternando en dos escenarios para una oferta musical sin pausas. Además, el evento incluirá una feria de discos, ropa urbana, merchandising y una variada opción de comidas y bebidas.



Para esta ocasión, el festival contará con la presencia de destacadas bandas nacionales en escena que combinan lo mejor del rock, folk, reggae, ska y cumbia como: Dengue Dengue Dengue, Laguna Pai, Los Mirlos, Barrio Calavera, Tourista, Olaya Sound System, La Nueva Invasión, Turbopótamos, Plug Plug, Francois Peglau, Achkirik, Cecimonster Vs Donka, Mundaka, Los Filipz, Adictos al Bidet y Catervas.



Con esta propuesta, Solaris Festival busca consolidarse como un gran evento que aporte al desarrollo y crecimiento del circuito nacional difundiendo cultura a través de la música. Se trata de un nuevo espacio que apuesta por las bandas independientes.



Este año esperan superar los 2000 asistentes que los acompañaron en su primera versión y lograr incentivar en el público la inquietud por conocer y disfrutar de las nuevas propuestas, ritmos y vertientes locales. Asimismo, brindar una completa y cada vez mejor experiencia festivalera.



La esperada segunda edición de Solaris Festival llega este 25 de febrero en el C. C. Festiva (Av. Alfonso Ugarte 1439 - Lima) desde las 3 de la tarde. Las entradas ya se encuentran a la venta en todos los módulos de TU ENTRADA de Plaza Vea y Vivanda. El precio es de S/ 39 soles en preventa y S/ 50 en puerta.



Datos:

Lugar: C.C Festiva (Av. Alfonso Ugarte 1439-Lima)

Fecha: 25 de febrero

Hora de apertura: desde las 3:00 p. m.

Precio de entradas: Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda

• Preventa: S/ 39 (incluye poster para las primeras entradas)

• Puerta: S/ 50

• Comprar Online: Aquí