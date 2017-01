Sonata Arctica: Banda de power metal regresa a Lima [VIDEO y FOTOS]

Sonata Arctica, una de las bandas más influyentes del power metal mundial, es también una de las bandas más populares y queridas en nuestro país. Así lo han venido demostrando en sus anteriores visitas, en donde su fiel y apasionada fanaticada dejó el alma y la voz en cada concierto, sobre todo en su última memorable visita del 2015: y es que son muy pocas las bandas que han tenido la oportunidad de volver más de una vez a nuestro país. En esta ocasión Sonata Arctica se presentará el martes 23 de mayo en el Centro de Convenciones Mangos ubicado en Lince.



Hablar de Sonata Arctica es referirse a una banda ya consolidada en su género. Cuentan con más de 20 años de carrera, 9 álbumes de estudio e innumerables giras a nivel mundial, incluyendo 3 exitosos conciertos en nuestro país en los años 2008, 2014 y 2015.



Los fans saben que Sonata Arctica entrega constantemente un sonido de alta calidad, pero también están con pequeñas sorpresas aquí y allá, por lo tanto, cada uno de los 9 discos de la banda tuvo siempre su propio encanto y agregó un nuevo toque al género – no solo en su patria, sino a través del mundo entero, poniéndolos en la cima del Olimpo del metal melódico a lado de bandas como NIGHTWISH o STRATOVARIUS.



La banda conformada por Tony Kakko, Tommy Portimo, Henrik “Henkka” Klingenberg, Elias Viljanen y Pasi Kauppinen se formó en Kemi, Finlandia a mediados de los años 90 bajo el nombre de “Tricky Beans”, para luego pasar a llamarse “Tricky Means” y, finalmente en 1999, “Sonata Arctica”. Desde el lanzamiento de su álbum debut “Ecliptica” la banda se posicionó inmediatamente como una de las grandes revelaciones de la escena metal mundial, siendo considerada actualmente una de las bandas más influyentes de power metal, en un largo y exitoso camino musical en donde han experimentado con el hard rock y la música sinfónica y progresiva. Y es que son una banda que no se cansa de experimentar con su sonido e influencias, “de alguna forma nuestra flexibilidad puede compararse con la de Queen. Ellos sacaron discos que sonaban diferentes, pero al final todos mantenían la esencia del sonido de Queen. Con Sonata Arctica pasa lo mismo.”, diría su vocalista Tony Kakko en una recordada entrevista para un importante medio local durante su última vista a nuestro país.



Los finlandeses vuelven a Perú en el auge de su carrera, en el marco de su gira latinoamericana “The Ninth Hour”, nombre de su novena y última producción musical lanzada en octubre del 2016 y visitará varios países de la región como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Honduras y México. Ellos han prometido tocar sus más grandes éxitos como “Fullmoon”, “Don’t Say a Word”, “The Power of One”, “The Wolves Die Young”, entre otros, así como las canciones de su nuevo disco.



Sonata Arctica llega a Lima gracias a Eternal Symphony Entertainment, productora especializada en espectáculos de rock y metal de gran nivel internacional que ha presentado diversos e importantes actos como Nightwish, Lacrimosa, Tarja Turunen, Angra, Delain y la próxima presentación de Lacuna Coil en el mes de marzo.



Habrá una preventa de entradas en efectivo desde el 24 diciembre hasta el 31 de enero contando con un 30% de descuento o hasta agotar el stock en los siguientes puntos de venta: Moving Sound SRL. y Buho Rock Shop de Galerías Brasil (Av. Brasil 1275 – Jesús María), en Arte Sagrado Tattoo de Barranco (Av. Bolognesi 156) y en GS Tatto Shop (Av. Los Andes A -40 C.C. Polvos del Norte Tienda 11B - 5B - Independencia). Luego de esa fecha las entradas podrán ser adquiridas en los módulos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda con 15% de descuento hasta el 30 de abril con todos los medios de pago.



Estos son los precios de las entradas en preventa:

Zona ETERNAL (primer piso y acceso al segundo y tercer piso): S/ 199

Zona SYMPHONY (segundo y tercer piso): S/ 139

*Precios incluyen 30% de descuento



Estos son los precios desde el 01/02 – 30/04:

Zona ETERNAL S/ 245

Zona SYMPHONY S/ 170

*Precios incluyen 15% de descuento

**No incluye comisión de servicio TuEntrada



Estos son los precios full desde el 01/05:

Zona ETERNAL S/ 285

Zona SYMPHONY S/ 200

*No incluye comisión de servicio TuEntrada