El espíritu navideño llega a todos los rincones del mundo real y virtual. La comunidad de la página web Reddit decidió jugar al amigo secreto entre todos sus integrantes, incluido, Bill Gates. ¿Imaginas todo lo que puede regalar el hombre más rico del mundo en Navidad?

La usuaria Aerrix nunca había recibido tantos regalos de parte de un solo amigo secreto. Este año, sin duda, no se le olvidará. El amigo secreto es designado a cada usuario a través de un sorteo virtual. Ella quedó sorprendida con todos los regalos que recibió de su amigo secreto: Bill Gates.

A la casa de Aerrix llegó una caja grande que contenía un Xbox One con tres mando de edición especial y como juegos llegaron Rise of the Tomb Raider y Halo 5. Una NES mini. Espadas, pósters, figuras, polos y películas de The Legend of Zelda. También medias para su mascota, un libro de cocina. Todos estos regalos de amigo secreto estaban envueltos y entre ellos estaba una carta y foto de Bill Gates.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.