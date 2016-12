Navidad: ideas de regalos tecnológicos 

Para los amantes de la tecnología nada mejor que un Gadget de moda que además de aportar estilo sea muy utilitario. Puedes elegir un Smartphone, una tablet, un reloj inteligente, entre otros que estamos seguro hará feliz a la persona que más quieres. Toma en cuenta las características, el tamaño, la tecnología ofrecida, la portabilidad y utilidad. Te damos algunas alternativas novedosas:



MateBook: Si estás pensando regalar un dispositivo que pueda ser usado tanto en un ambiente laboral como en el de entretenimiento, este dispositivo 2 en 1 es una buena opción. Huawei Matebook tiene procesador Intel Dual Core de sexta generación y el sistema operativo Windows 10. Cuenta con un diseño ultra delgado, que garantiza mejor portabilidad y usabilidad; y una superficie de aluminio lisa y elegante, que se acomoda perfectamente a la mano del usuario. Su pantalla táctil full HD de 12 pulgadas posee una resolución de 2160 x 1400 pixeles para colores más vivos y nítidos. Además, la Matebook cuenta con una tecnología que permite hasta el 25% de ahorro en batería, y 10 horas de rendimiento ininterrumpido.



* Está disponible en Saga Falabella, Ripley e Hiraoka a precio sugerido de S/.3,499. *No incluye accesorios como Matepen y Mate Dock. (precio referencial)



Huawei MediaPad M2: Si estás buscando una tablet que te acompañe a lo largo del día y que destaque por la seguridad, su alto desempeño y pantalla de excelente resolución; la MediaPad M2 es una herramienta clave y multifuncional. Su procesador HiSilicon Kirin 930 a 2GHz y su batería de 6660 mAh, lo hacen un dispositivo con alto poder de procesamiento y rendimiento.

Posee un avanzado lector de huella digital que además sirve como botón de inicio, con reconocimiento en 360 grados que permite el desbloqueo de manera rápida. Además, cuenta con un sistema de sonido de alta calidad, compuesto por 4 altavoces Harman/Kardon, dos de los cuales reproducen agudos y altos, mientras que los otros dos los graves y bajos. Tiene una pantalla de 10 pulgadas, con resolución de 1920x1200 píxeles, 3GB de RAM y 64GB de almacenamiento (expandible hasta 128GB). De igual forma, incluye el lapicero digital Huawei Active Stylus con 2,670 puntos de presión que hacen de él un instrumento clave para el diseño y dibujo.



* Está disponible en las tiendas de Ripley, Hiraoka y Saga Falabella, de 8 pulgadas a precio sugerido de S/.999. De 10 pulgadas a precio sugerido de S/.1,599. (precios referenciales)



Nova plus: Si estás buscando un diseño más juvenil que ofrezca grabación en 4K, te recomendamos el Huawei nova plus, el último lanzamiento local de la marca. Es un dispositivo que cuenta con un conjunto de características que lo hace un dispositivo ideal para aquellos usuarios con un ritmo de vida dinámico y acelerado.



El Huawei nova plus combina buenas características como diseño de curvas múltiples, funciones avanzadas en su cámara para fotografías más nítidas y colores más vivos. Tiene un cuerpo de aluminio con acabado arenado de grado aeroespacial y de una sola pieza. En cuanto a su cámara, posee una frontal de 8 megapixeles y una trasera de 16 con sistema Estabilización Óptico de Imagen que permite capturar imágenes más claras y con mayor precisión al contrarrestar el movimiento natural de las manos. Además integra un procesador Qualcomm Snapdragon 625 de 14 nm que aumenta el desempeño y reduce el consumo de energía; cuenta además con una batería de 3340 mAh con tecnología Smart Power 4.0.



* Está disponible en Movistar en Plan vuela S/.139 a precio sugerido de S/. 1,009. (precio referencial)



Huawei Watch: Para los deportistas de la casa, te sugerimos una herramienta multifuncional y sumamente útil, se trata del Huawei Watch, un reloj inteligente que interactúa directamente con el smartphone para estar más tiempo conectado porque recibe notificaciones del email, WhatsApp, redes sociales e incluso poder responder llamadas. Además, tienen una función que ayuda a ser más consciente del estado de salud, e incluso puede servir como un incentivo para llevar un estilo de vida más activo.



El Huawei Watch monitorea tu estado físico constantemente. Tiene la opción de contabilizar el número de pasos que uno da, la cantidad de tiempo que se realiza ejercicios y medir el ritmo cardiaco. Tiene un diseño que resalta por su cuerpo totalmente en metal, aluminio, acero inoxidable y zafiro reforzado, que se adapta al estilo de vida de cada usuario. Es resistente al agua y tiene correas intercambiables para usar según la ocasión. En cuanto a su desempeño, el Huawei Watch usa un procesador de cuatro núcleos a 1,2 GHz; 512 GB de RAM y 4GB de almacenamiento interno. Y cuenta con una batería de 300 mAh que ofrece una autonomía de más de un día de uso.



*Está disponible en Saga Falabella, Ripley e Hiraoka a precio sugerido: Huawei Watch Cuero S/.1,199. Huawei Watch Metal/Malla S/.1,399. Lady Watch Elegant S/.1,799. Lady Watch Jewel S/.2,199. (precios referenciales)



