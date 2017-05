Overwatch ofrece descargas gratuita por su primer aniversario

Overwatch es uno de los juegos más aclamados y premiados del año pasado, y aún sigue recibiendo buenas críticas en lo que va del año. Sin duda, uno de los favoritos de los gamers, es por eso que, con motivo de su primer año desde su lanzamiento, Blizzard, desarrolladora del juego, ha decidido ofrecer de manera gratuita el juego desde el 26 al 29 de mayo.

Así como lo oyes, este popular título podrá ser descargado gratis en PC, PlayStation 4 y Xbox One durante el último fin de semana de este mes. De esta manera, podrás acceder a todos los mapas y héroes del juego y sus diversas modalidades de partidas.

Para más información puedes verificar la información oficial de Overwatch aquí y así conocer los horarios de lanzamiento para tu región, instrucciones para la instalación del juego en las diferentes consolas y preguntas frecuentes de los usuarios con respecto al evento gratuito, como por ejemplo si necesitas o no Xbox Live Gold o PlayStation Plus para jugar.

NUEVA VERSIÓN

Otra gran sorpresa, por motivo de su aniversario, es que Blizzard confirmo el lanzamiento de una nueva versión de este título: Overwatch: Game of the Year, la cual nos trae un contenido descargable (DLC) aparte del juego base que, si bien no son contenidos que impidan jugar al resto de jugadores que no adquieran, son contenidos que valen la pena si eres un real seguidor de Blizzard. Aquí te mencionamos lo que trae esta nueva versión:

· El juego completo de Overwatch

· 10 cajas de botín

· Trajes para 5 héroes de Overwatch

· La mascota Bebé Winston para World of Warcraft

· Desbloqueo de Tracer como héroe para luchar en Heroes of the Storm

· Más contenidos de Blizzard por confirmar.