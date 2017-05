PlayStation ¿Qué trae el nuevo Hits Bundle de esta consola?

PlayStation 4 es la consola preferida por la mayoría de los peruanos, por lo cual todos está en busca de uno para poder divertirse en casa con lo último en tecnología para consolas (lo último exceptuando el 4 pro). Sin embargo, la mayor crítica que enfrenta es el alto costo de sus videojuegos, razón por la que muchos buscan las mejores ofertas.

Una de las soluciones es el Hits Bundle, un paquete en el que Sony, desarrolladora de la consola, incluye 3 títulos a la compra del videojuego, con lo cual ahorras bastante dinero (el precio promedio de un videojuego para este dispositivo es de S/200).

Cada cierto tiempo, los juegos incluidos en el Bundle cambian. Por eso te contaremos cuáles son los títulos que se ha decidido incluir en esta ocasión. Toma nota.

THE LAST OF US

Si dice “Hits”, este juego no podía quedar de lado. The Last Of Us ha sido considerado uno de los juegos más populares y exitosos de la última generación. En esta ocasión, Sony incluyó la versión remasterizada (el juego es original de PS3) para que puedas jugarlo en tu PS4.

RATCHET & CLANK

Un híbrido de plataforma y shooter en tercera persona. El primer título de esta saga llegó en PS2 y se ha continuado hasta PS4, donde se creó una versión inspirada en su debut. Un homenaje a un hit.

HORIZON: ZERO DAWN

Uno de los juegos de mundo abierto más jugados durante el último año. La historia está inspirada en un mundo post-apocalíptico donde las máquinas se han alzado como la especie dominante. Aloy, una joven marginada de una sociedad tribal (tu personaje) se enfrentará a esta poderosa especie.



DATO: Este Hits Bundle (que incluye una PS4 Slim de 500GB y un DualShock 4 + membresía de 3 meses de PayStation Plus) está disponible en todas las tiendas por departamento a S/ 1799 soles.