¡Pokémon GO es beneficioso para la salud! ¡Ya está comprobado! [VIDEO]

Pokémon GO fue una de las aplicaciones más comentadas del año pasado. La revolución que provocó, sobre todo entre personas que pasan la 'base 3', fue blanco de comentarios en la prensa internacional e investigaciones académicas y científicas.



El asunto que nos tiene reunidos hoy tiene que ver con lo último que hemos mencionado. Y es que Pokémon GO, que ha sufrido una severa baja de usuarios en estos meses, continua siendo blanco de algunas pesquisas por parte de diversas entidades.



La nota llega desde Estados Unidos, donde la American Heart Association ha determinado algo sobre la aplicación de Niantic que podría hacer que las descargas vuelvan a ser elevadas. Según ellos, Pokémon GO es buena para la salud.



La indagación tomó como base a 167 jóvenes de una media de 25 años y tuvo lugar entre el 15 de junio y 31 de julio de 2016. Los descargaron Pokémon GO y dieron información sobre la cantidad de pasos realizados diariamente.

Hay que mencionar que Pokémon GO insta a los chicos a salir a las calles para así atrapar a las diversas criaturas que conforman el juego para luego hacerles subir sus capacidades de pelea en gimnasios.



Durante el periodo que duró el experimento, los participantes dieron cuenta de un aumento de poco más de 40% de la cantidad de sus pasos. Así, la American Heart Association determinó que Pokémon GO puede ser beneficioso para la forma física y resistencia de las personas.