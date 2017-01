Pokémon GO: Niantic y Starbucks firmaron alianza que hará volver a muchos al juego [VIDEO]

La unión hace la fuerza, dice una viejo dicho. Este parece haber sido entendido por la desarrolladora Niantic, la responsable de Pokémon GO, la cual anunció una poderosa alianza con la cadena de cafeterías Starbucks.



Tal como se puede ver en la página web de Niantic, la mencionada cadena (que por lo general es vinculada con la tendencia hipster) añadirá 5 mil locales como pokeparadas a los 7 800 que ya tiene. Así, los locales de Starbucks serán sitios 'obligados' para los fans e Pokémon GO.



Sin embargo, sin ánimos de cortar la alegría de los 'maestros', se tiene que mencionar un aspecto: este trato regirá, por ahora, en territorio estadounidense. Ellos podrán disfrutar de más ventajas al momento de jugar Pokémon GO.

Otra tema que se tiene que tratar es que Starbucks seguirá sirviendo el llamado Pokémon GO Frapuccino, el cual es una mezcla de frapuccino con jarabe de frambuesas y moras. Muchos hinchas de la aplicación no han dudado en elogiar la bebida.



Hace poco, Niantic actualizó el juego y se pudieron ver más seres a los cuales atrapar. Todo ello bajo la sombra de la caída de descargas y uso de Pokémon GO a fines del año pasado.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.