Pokémon GO: ¿qué se viene para 2017? [VIDEO]

Pokémon GO fue una de las aplicaciones que 'dio la hora' en 2016, ocasionando una locura de alcance global. Muchas personas disfrutaron al extremo de las cualidades de realidad aumentada del juego, el cual permitía atrapar a los monstruos en distintas partes de la ciudad.



Todo ello hizo que Niantic, empresa que creó Pokémon GO, sea la encargada de cerrar la segunda jornada del Mobile World Congress (MWC). John Hanke, fundador y delegado consejero, dio un discurso de 20 minutos.



En esta charla, el funcionario dio cuenta de los avances y oportunidades que ha representados Pokémon GO, el cual ha sido descargado en 650 millones de móviles. La cantidad de criaturas atrapadas fue de 88 mil. Nada mal.

"Creo que Pokémon GO seguirá creciendo de forma saludable en los próximos años, pero también estamos trabajando en otros proyectos. Habrá una nueva versión de nuestro juego original Ingress y otros trabajos de los que hoy no puedo dar más detalles”, fue lo que mencionó Hanke.



Entrando en un terreno más técnico, Hanke especificó que Pokémon GO generó un tráfico de datos de 44 mil terabytes. Existen 35 mil localizaciones, las famosas pokeparadas, patrocinadas.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.