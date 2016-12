Pokémon GO: confirman llegada de nuevas criaturas este 12 de diciembre [VIDEO]

Son decenas los artículos que indican que la fiebre por Pokémon GO, una de las aplicaciones más bajadas del año en todo el planeta, está de capa caída. Sin embargo, todo hace prever que el juego de Niantic podría cerrar este agónico 2016 con una movida más que importante para todos los jugadores.



Los cimientos para esta especulación están en un tuit de la cuenta oficial de Pokémon. Una frase y una fecha son los elementos en los que muchos usuarios de Pokémon GO tienen esperanzas.



"¡Más pokémones están llegando a Pokémon GO! ¡Más detalles el 12 de diciembre, entrenadores!", se puede leer en el mencionado mensaje, lanzado este miércoles por la mañana.



More Pokémon are coming to #PokemonGO! Stay tuned for details on 12/12, Trainers! pic.twitter.com/KOfScNpKdr — Pokémon (@Pokemon) 7 de diciembre de 2016

Los hinchas de la aplicación no tardaron en compartir la información, a la cual se la unido un comunicado de prensa de Niantic que ya nos sumerge en lo que vendrá en Pokémon GO.



El portal Mashable lanzó un par de posibilidades de lo que involucraría una actualización del juego. Una es que Articuno, Moltres, Zapdoes, Mewtwo y Mew estén disponibles y la otra es que la segunda generación de estos monstruos ya pueda ser cazada en Pokémon GO. Corren las apuestas, señores.

