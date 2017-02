Pokémon GO se actualizó y Pichu podría llegar al juego [VIDEO]

Pokémon GO quiere que 2017 sea su año, otra vez. Y es que la aplicación, una de las populares del año pasado, se actualizó y puso a disposición más de 80 nuevas criaturas para que los usuarios las cacen y entrenen.



Estos seres son de la región Johto, aunque solo están disponibles en huevos. Además, la actualización de Pokémon GO contará con nuevas evoluciones, reacciones y animaciones.



Como si fuera poco, Pokémon GO ha sacado nuevos tipos de bayas latano y bayas pinia, y más vestuarios. Sin duda, estos detalles encantarán a las personas que descargaron el juego y que todavía lo mantienen en vigencia.

Algunos de los seres que veríamos en la actualización de Pokémon GO son Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Steelix, Teddiursa, Magcargo y el conocido Pichu, la etapa previa de Pikachu.



Pokémon GO es una aplicación creada por Niantic, la cual se hizo famosa mundialmente por la dinámica de juego que propone: salir a las calles para hacerse de las mascotas y hacerlas pelear en gimnasios que están por las ciudades.

