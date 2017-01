Pokémon GO: Este querido pokémon fue borrado por Niantic y nadie sabe por qué [VIDEO y FOTOS]

Pokémon GO fue, sin duda, uno de los juegos para móviles más populares del 2016 y cuenta con miles de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, su decisión de “eliminar” a uno de los pokémones más queridos podría acarrearle graves consecuencias.



WWG, un reconocido portal de noticias especializado en videojuegos, señala que hace poco Niantic añadió, a “modo de prueba”, una característica nueva en Pokémon GO que te permitía conocer el sexo de tu pokémon pero fue borrada sin explicación alguna en una actualización reciente.



Es decir, esta nueva opción de Pokémon GO permitía saber si tu pokémon era macho o hembra y mostraba ciertos rasgos –la mayoría de veces imperceptibles– para reconocer su género, pero en el caso de uno de ellos, la diferencia era más que notoria.







Se trata de Pikachu, uno de los pokémones de tipo eléctrico más

populares en Pokémon GO. El cambio en su género podía notarse en su cola, ya que en la versión hembra terminaba en forma de corazón, mientras que en la de macho acababa en forma de rayo.



El mismo cambio podía notarse en la cola de la respectiva evolución de Pikachu, Raichu, ya que en su versión hembra si bien terminaba en forma de rayo como su contraparte masculina, la punta se veía un poco redondeada.



Por el momento, se desconoce si la diferencia de género volverá a Pokémon GO o si esta característica fue eliminada de forma permanente. Solo queda esperar a la próxima actualización del juego para saber qué sorpresas nos tendrá preparadas Niantic.





