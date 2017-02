Porno: Metal Gear Solid: The Phantom Pain ya tiene versión triple X [VIDEO]

El juego Metal Gear Solid: The Phantom Pain, el último de la conocida saga creada por el genio Hideo Kojima, ha sido un gran éxito comercial y obtenido excelentes críticas por parte de los usuarios y portales especializados. Es por ello que a muchos no sorprendió que la productora Brazzers se decidiera en hacer una parodia porno.



El resultado de la iniciativa de la mencionada casa de películas triple X ya se puede ver en YouTube. El tráiler de la versión porno de MGS: The Phantom Pain cuenta ya con más de 433 mil reproducciones.



Titulada Metal Rear Solid: The Phantom Peen, la cinta porno cuenta con la participación de Casey Calvert y Charles Dera. Todo indica que, como suele hacerse en este tipo de producciones, las escenas serán situacionales y no tendrán una 'gran historia' como fondo.

MGS: The Phantom Pain está disponible para las plataformas PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y PC. En su línea de espionaje táctico, el juego sigue la misma línea que Ground Zeroes.



El protagonista de MGS: The Phantom Pain, al igual que la parodia porno, es Punished 'Venom' Snake. Él tendrá que infiltrarse en la Afganistán de 1984, la cual estaba sumergida en la invasión soviética.

