Bless U-2: El sacerdote robótico que causa sensación en todo el mundo [VIDEO y FOTOS]

¡Dios nos coja confesados! Es la frase que miles de personas puede elevar a los cielos al oír que existe un sacerdote robot que pueda suplantar al tradicional.



No, sobrin@, no te preocupes, el padre clásico de tu iglesia no será suplantando por un cyborg frío,de metal y que pueda destruir el mundo en busca de John Connor. El invento fue realizado en Alemania para insólita exposición y la noticia está dando la vuelta al mundo.



Este invento está relacionado con los 500 años de la Reforma de Martín Lutero en Alemania. El robot puede dirigir la misa en cinco idiomas (español, alemán, polaco, inglés o francés) y llegó para marcar una revolución en el mundo de la fe.



Los fieles reciben las bendición del robot. Los fieles reciben las bendición del robot.

The Guardian informa así del nuevo invento: “Medio milenio después, el robot tiene las intenciones de desatar un debate acerca del futuro de la Iglesia y del potencial de la Inteligencia Artificial”.



Por su parte, Stephan Krebs, miembro de la iglesia protestante, manifestó a The Guardian. El fin de este invento está relacionado con el sentir de las personas y si desean recibir la bendición de un robot o de un ser humano.



“Dentro de la iglesia algunas personas piensan que queremos reemplazar a los pastores humanos con máquinas. Los más ortodoxos son los más críticos”, cuenta Stephan Krebs.