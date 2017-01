El inicio de un año siempre es sinónimo de nuevos gadgets y elementos tecnológicos que llegan a las tiendas para el deleite de los amantes de estos objetos. Uno de los campos más atrayentes es el mercado de móviles.



Son dos los candidatos que se perfilan como los máximos rivales de este 2017: el Samsung Galaxy S8 y el LG G6. Cada uno parece haber nacido de las cenizas de la desazón, teniendo el deber de convertirse en el nuevo boom.



Pero, ¿por qué? Pues, Samsung tuvo un 2016 completamente desastroso con el revés comercial del Galaxy Note 7. Este aparato se perfiló como una suerte de bomba en manos de los usuarios, siendo blanco de críticas y preocupación por las numerosas explosiones que se denunciaron en todo el mundo.

Por el lado del LG, ellos abandonaron el diseño G5. En este proyecto había sido la apuesta máxima de la empresa surcoreana de tecnología en los meses pasados, el cual no llegó a cuajar del todo bien.



Ahora, con este tema explicado al milímetro, debemos abordar el cómo serían el S8 y el G6. Desde el vamos tenemos en claro que ambos diseños tendrían características mejoradas y totalmente enfocados en usuarios de terminales de alta gama.



Para empezar la pantalla es un tema primordial ya que no son pocos los que utilizan sus smartphones para ver películas y contenido multimedia. En el caso del G6, esta sería de 5,7 pulgadas y con una resolución de 2K.



En el caso de la pantalla del S8, esta sería de la misma dimensión en su versión más pequeña. En el caso del modelo plus, esta sería de 6,2 pulgadas.

DISEÑO

En el caso del diseño, LG apostaría por un cambio al redondeado G5. Ahora, utilizaría un diseño más cuadrado, motivo por el cual su armazón sería de aluminio.



Por el frente de Samsung podemos decir que las cosas no están muy claras. Los rumores indican que perdería los botones físicos, integrando un lector de huellas.

