5 cosas positivas para los que odiamos ‘Mi día’ de Messenger

¡Ay no, uno más! ¿Qué hace este círculo grande en el centro de los botones de Messenger? renegaron algunos usuarios de la red social de mensajería de Facebook cuando la aplicación apareció con la última actualización que permite publicar videos que se eliminarán 24 horas después de haberse subido.



Pero esto no es una novedad. Snapchat, la app de los filtros de perrito, es la primera en tener este sistema. Este año, Instagram también incorporó esta función de historias causando que algunos usuarios criticaran la poca originalidad. Ahora, Messenger hace lo mismo y los usuarios ya no lo soportan.



De las tres aplicaciones mencionadas, esta última tiene mayor cantidad de usuarios. Muchos de estos no habían probado Snapchat o Instagram porque no simpatizan con esa idea de estar viendo los detalles del día de sus contactos. Ahora no tienen otra opción que aceptar la nueva función de Messenger. Pero no todo es tan malo. Si eres de los tienen cierto rechazo a la sobreexposición de la vida privada en redes sociales, lee estos puntos.



ASPECTOS POSITIVOS



1. Aquellos que tenían por costumbre compartir detalles (innecesarios) de su día a día podrán hacerlo en sus historias de ‘Mi día’ y ya no llenarán la página de inicio de sus contactos con fotos y estados que solo le importaban al 10% de sus contactos.





2. Las parejas que quieren presumir lo felices que son en redes sociales publicando fotos y videos podrán hacerlo en ‘Mi día’ y, cuando la relación termine, no tendrán que borrar u ocultar todo lo publicaron alguna vez, pues habrán desaparecido automáticamente 24 horas después.





3. La diferencia con Instagram o Snapchat es que solo se pueden publicar fotos y videos que ocurren en el momento, en el preciso instante. No se pueden cargar imágenes que se realizaron en el pasado. Messenger sí permite subir contenido guardado en la memoria del celular.





4. ¿Eres de los que manda muchos videos por inbox o chats privados? Esta función de Messenger permite que los grabes y envíes sin ocupar la memoria de tu celular, además, se borrarán al día siguiente.



Puedes tomar una foto presionando el círculo del centro en la parte inferior o selecciona una imagen de tu galería con la opción de la izquierda ;)

5. Si no tienes memoria en el celular para tomar alguna foto, puedes realizarla desde Messenger y enviársela a algún conctacto de confianza, pues cuando tengas donde vaciar la momoria del celular, tiene un día para descargar las fotos del celular.



