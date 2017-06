¡Otra cachetada a la nostalgia por parte de Nintendo! Tras el éxito de ventas que fue su NES Classic Edition, la compañía japonesa anunció hoy el próximo lanzamiento del Super Nintendo Classic Edition, la versión moderna de su famosa consola de 16 bits.



La Super Nintendo Classic Edition contará con conexión HDMI, un cable USB, un adaptador AC e incluirá 21 videojuegos clásicos pre instalados, entre los que se encuentra el nunca antes lanzado Star Fox 2.



Sin embargo, Nintendo precisó que Star Fox 2 solo podrá ser desbloqueado al probar sus habilidades en el Star Fox original. Bueno, en realidad solo tendrán que terminar el primer nivel para acceder al título.



Otro dato a mencionar es que la ‘Mini SNES’, a diferencia de su predecesora, vendrá con un control adicional para poder disfrutar de su variada lista de títulos multijugador como Contra III: The Alien Wars, Street Fighter, Super Mario World, entre otras joyas.



¡Nintendo anuncia la Mini SNES!

Estos son los 21 juegos que vendrán incluidos en la 'Mini SNES', que costará 79.99 dólares y su lanzamiento está programado para el 29 de setiembre:



Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-ZERO

Kirby Super Star

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island



¿Qué otros juegos clásicos de Super Nintendo agregarías a la lista, trome?

