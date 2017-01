Lo más esperado en videojuegos para el 2017

Los que saben de videojuegos saben que el 2017 se vendrán muchas sorpresas en cuanto a consolas y juegos, ya que durante el 2016 nos enteramos de los lanzamientos de los que disfrutaremos este año. Por si no estuviste al tanto, nosotros tenemos un extracto de lo que verás en los próximos meses ¡Prepárate!

NINTENDO SWITCH

Desde su anuncio, Nintendo ha causado revuelo con su nueva consola híbrida, la cual llegará en marzo de este año. Una nueva propuesta en cuanto a consolas portátiles que también podrá ser usada como consola estacional. La pregunta es ¿qué tan bien pegará entre los amantes de los videojuegos?

XBOX PROJECT SCORPIO

La nueva consola de Microsoft que intentará destronar al PlayStation 4 y el la PS4 Pro, ya que también está orientada al mercado de consolas 4K. Según anuncia la compañía, este equipo promete ser “la consola más potente jamás construida”. Habrá que esperar para comprobarlo.

THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

El Nintendo Switch no podía llegar sin novedades y, para eso, trae de regreso a uno de sus juegos más emblemáticos: Zelda. La gran novedad es que Link podrá pasearse por un mundo abierto, en el cual encontrará nuevos retos para salvar al mundo y salvarse de enemigos más feroces. También estará disponible para Wii U.

RESIDENT EVIL 7

Este juego es sinónimo de terror, zombies, armas y éxito. Es el juego más cercano en llegar al mercado (24 de enero), es por eso que la expectativa aumenta con este título. Además de algunos cambios en el sistema de juego: Se jugará en primera persona, tendrás menos recursos para sobrevivir y muchos más zombies. Será compatible con los lentes de realidad virtual PS4.

GOD OF WAR

Todos mueren por que llegue la fecha en que esta nueva entrega God of War pueda estar en nuestras manos. Una versión mejorada (gráficamente) que nos cuenta la vida de un Kratos retirado de las batallas, luego de haber acabado con los dioses del Olimpo, al lado su hijo. Demás está decirles que la paz durará poco.

UNCHARTED: THE LOST LEGACY

El spin-off de una de las sagas más populares de Sony. En este nuevo título de Naughty Dog, Nathan Drake deja de ser protagonista para cederles el paso a dos personajes femeninos: Chloe (Uncharted 2) y Nadine Ross (Uncharted 4). ¿Cómo congeniarán estos dos personajes? Ese es el gran misterio.

RED DEAD REDEMPTION 2

Este título promete regresar al viejo oeste y revivir el éxito de su primera entrega (lanzada en el 2010), con una nueva historia y una nueva propuesta gráfica. Se sabe que llegará en noviembre y que traerá una impresionante función multijugador.

GRAN TURISMO SPORT

Gran Turismo es un clásico de PlayStation. Esta vez, Sony trae una nueva y mejorada versión para PS4, la cual ya debió haberse lanzado en el 2016, pero tuvo algunos retrasos para mejorar la experiencia de juego. La gran novedad es que será compatible con los lentes de realidad virtual de la consola.

FIFA 18 Y PES 2018

No hay ningún anuncio oficial, pero se sabe que ambos juegos llegarán antes de finalizar el año. De momento solo se conoce que EA SPORTS incluirá la UEFA Champions League de manera oficial en esta edición, mientras que de Konami se espera que puedan obtener mayor licencias de ligas y equipos que en su última versión.