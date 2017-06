WhatsApp: ¿Enviaste un mensaje por error? Ahora tendrás 5 minutos para borrarlo

Sí, ahora WhatsApp te permitirá eliminar mensajes enviados. ¿Cómo es eso? Te lo explicamos. Todo indica que la opción para borrar o eliminar los mensajes que hayas enviado no tardará mucho en llegar. Eso sí, tienes que tener en cuenta que podrás borrar mensajes únicamente si el contacto no lo ha leído.



¿Hay un límite de tiempo? Sí, 5 minutos. Si durante ese lapso de tiempo el receptor no ha leído el mensaje, podrás borrarlo si ningún problema.



Sin embargo, una vez borrado el mensaje, WhatsApp avisará a tu contacto que el mensaje fue anulado aunque no pueda leerlo.



Esta opción fue confirmada por WhatsApp a través de una página de consulta (FAQ) de la herramienta ‘Recall’ o ‘Anular’. Sin embargo, todavía no está disponible en una actualización.



Recuerda que la única forma de saber que el mensaje que enviaste no ha sido leído, es si el mensaje no esta marcado con checks azules. Si estos aparecen, significa que ya ha sido leído y no podrás eliminarlo.



Pero hay otro detalle más que debes saber. Para que esta opción funcione, ambos contactos deberán contar con la actualización reciente de WhatsApp. No importa si es para Android, iOS o Windows Phone.