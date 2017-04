WhatsApp ahora permite borrar mensajes enviados [VIDEO y FOTOS]

Son muchas las historias que se pueden escuchar en un círculo de amigos donde uno de ellos le mandó un mensaje de WhatsApp a una ex y luego se arrepintió. El tiempo no puede retroceder y millones de usuarios de la aplicación móvil le pedían a la empresa que pudiera crear una opción para "corregir" el error de mandar mensajes que uno se puede arrepentir.



Todo indica WhatsApp está probando la opción de eliminar mensaje que ya han sido enviados. Pero existen dos puntos cruciales para borrar un mensaje que se envió en un momento de locura o pasión (borrachera)



Son los siguientes:



1. El mensaje solo se podrá borrar antes de los dos minutos de enviado.

2. El mensaje no debe ser leído por el receptor.



El portal especializado llamando Andro4all está probando esa opción y manifestaron que solo "basta con mantener pulsado el mensaje, se desplegará un menú y entonces habrá que pulsar sobre la opción de borrar. Por ahora, esta posibilidad solo está disponible en la versión beta de WhatsApp, aunque no tardará en generalizarse."