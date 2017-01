ZTE Blade V6 Plus: Lo analizamos y esto es lo que opinamos

Lo primero que la gente busca al momento de buscar un celular es que sea bueno, barato y que tenga todas las utilidades que se requieren en un Smartphone. Esta semana tuvimos la oportunidad de probar el ZTE Blade V6 Plus, un teléfono que, por lo que comprobamos, cumple todos estos requisitos.

Toma nota de todo lo que te contaremos aquí en Trome Tech sobre este dispositivo que trae algunas características clásicas de la tecnología móvil y algunas funciones muy ingeniosas.

DISEÑO

Su estructura es totalmente de aluminio, con bordes redondeados. Tiene los botones de bloqueo y volumen en la parte lateral del equipo y su cámara principal y sensor de huella en la parte trasera. A diferencia de otros dispositivos, el Blade V6 Plus cuenta con un botón de inicio táctil (un ‘botón’). Es bastante ligero y tiene una pantalla de 5 pulgadas.

CÁMARA

Es un Smartphone de gama baja pero que no te decepciona en cuanto a fotos. Tiene 13 MP en la parte trasera y 8 MP en la frontal. Como plus, cuenta con una función panorámica para selfies, lo que te permite un mayor rango de encuadre. Tiene un poco de complicaciones en baja luz, pero no llega a ser malo.

BATERÍA

Cuenta con una batería de 2500 mAh, que en funciones básicas puede llegar a terminar el día sin problemas. Su tiempo de carga es de aproximadamente una hora y en alto rendimiento puede durar entre 6 a 12 horas.

RENDIMIENTO

Repito, a pesar de ser un gama baja, no desentona. Tiene un procesador Quad-Core de cuatro núcleos a 1.0 GHz, 2 GB de RAM, almacenamiento interno de 16GB y cuenta con Android 6.0 Marshmallow. Tiene muy buena capacidad de rendimiento. Resiste juegos de mediana potencia (con algunas dificultades) y puede soportar tener varias aplicaciones a la vez. El recalentamiento es leve, así que supera las expectativas.

Algo que debo mencionar aquí son los atajos con los que cuenta. Al desbloquear el celular, tendrás acceso a un botón que te puede guiar a accesos rápidos, además de tener una barra lateral donde tendrás notificaciones, herramientas y noticias importantes.

EXTRA

Este equipo cuenta con algunas funciones muy ingeniosas. Estas tienen que ver con su función de movimiento. Por ejemplo, presionando la tecla de volumen y dibujando una M en el aire con el teléfono, tendrás acceso directo al reproductor de música. Así, puedes seleccionar qué funciones abrir haciendo determinados movimientos. Novedoso e ingenioso.

Otro buen dato, es que puedes registrar hasta 5 huellas dactilares (reconocimiento de 360 grados), las que también te pueden servir para abrir distintas aplicaciones.. Además, el sensor de huella te servirá para hacer capturas de pantalla y tomar fotos.

PUNTUACIÓN

Diseño: 8.5

Cámara: 6.5

Batería: 7

Rendimiento: 7.5

*Tiene muchas funciones y extras que suman algunos puntos.

PRECIO

De momento solo está disponible en Claro y tiene un precio de S/ 549 en prepago. En planes puede llegar a costar S/9.