El verano llegó y miles de bañistas ya concurren a las playas de Lima. Por ello, la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional dio una serie de recomendaciones para evitar desgracias.

“En lo que va de esta temporada se ha rescatado a más de 101 personas que se ahogaban en diferentes playas, desde Las Conchitas, en Ancón, hasta Cerro Azul, en Cañete”, precisó una fuente de dicha unidad.



Las autoridades pidieron a los bañistas no ingresar al mar si hay bandera roja.



En las playas del litoral están desplegados unos 600 policías de salvataje, para socorrer a los bañistas que lo requieran.



En cuanto a los niños, la policía pidió a los padres vigilarlos y no permitir que ingresen al mar solos y sin la supervisión de un adulto. Para evitar que se pierdan entre la gente, una alternativa es vestirlos con colores muy llamativos que ayudarán a identificarlos. (Tábatha Paredes)



RECOMENDACIONES



* No ingrese al mar en estado etílico o tras haber comido.



* No nade en zonas rocosas ni donde haya corrientes marinas.



* En caso de ser arrastrado por la corriente, mantenga la calma y continúe flotando, tratando de llamar la atención con señales para ser auxiliado.



* Cuide sus pertenencias y no las deje por ir a bañarse. Encárguelas a alguien conocido.



* No se olvide del protector solar. Siempre debe cuidar su piel de la radiación ultravioleta.



* Miles de personas disfrutan del mar, pero más de 100 fueron rescatados



RECUERDE:



* Bandera verde: mar tranquilo, puede ingresar.



* Bandera amarilla: puede ingresar, pero con mucho cuidado.



* Bandera roja: No ingrese, es peligroso.