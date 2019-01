El 65% de las playas peruanas no están aptas para los bañistas, según el Minsa Informe reveló que Arequipa, Tumbes y Callao son las regiones que no cuentan con alguna playa hábil para los visitantes. En la región Lima, 93 playas fueron catalogadas como no aptas.

- / - La limpieza, la calidad microbiológica y la presencia de servicios higiénicos hábiles, son los factores que determinan si la playa es buena o no para recibir visitantes. (Foto: GEC) - / - El Minsa lanzó el portal Verano Saludable, donde podrás verificar si la playa de tu preferencia es hábil para veranear. (Foto: GEC) - / - Personal del Minsa patrulla todas las playas del litoral para corroborar sus estados. (Foto: GEC)