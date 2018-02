Estamos a pocos días de empezar el tercer mes del año y si aún estás en la búsqueda de empleo o evaluando mejores oportunidades de trabajo, tomar en cuenta estos consejos caerán muy bien para lo que debes hacer para tener éxito en tu campo laboral.

Joseph Zumaeta, gerente de Aptitus, señala tener muy en cuenta 7 consejos básicos para la entrevista laboral exitosa:

* Preparación previa. Hay que procurar que la entrevista no sea tensa sino una conversación tranquila y agradable. Para ello, es importante que antes de que te presentes a la entrevista, te informes un poco sobre la empresa, su competencia, las últimas noticias del sector al que pertenece y las tareas o funciones del puesto al que aspiras, así estarás más relajado.



* Primera impresión: Es importante, pero no se trata de ‘llamar la atención’. Llega puntual o antes de la hora, cuida que tu imagen esté totalmente pulcra y usa vestimenta acorde al tipo de empresa.

* Todos tenemos currículos (hojas de vida) distintos: Eso puede ser un plus. Intenta presentar un currículum diferente, que destaque de los tradicionales. Cuida la extensión y que no sea aburrido. No basta enviarlo por correo, llévalo impreso dentro de un folder a la entrevista. Incluso podrías llevar un portafolio o carpeta de trabajos.

El 80% de hojas de vida se descartan porque están mal hechas. No cometas errores en su elaboración. Muchas hojas de vida realmente pueden ser un 'plus' si están bien hechas.

* Da lo mejor de ti: Antes de responder piensa bien. Contesta con honestidad las preguntas que te hagan, trasmitiendo positivismo y entusiasmo por el puesto, aunque sin exagerar. Considera estas 3 preguntas claves que suele haber en las entrevistas laborales:

-¿Tienes las competencias necesarias para este puesto?

-¿Por qué deberíamos contratarte?

-¿Qué nos puedes ofrecer a diferencia de los otros postulantes?



* 'Véndete' con tu perfil laboral de manera correcta : Mientras más preparado te muestres, más oportunidades tendrás de conseguir el empleo; pero en vez de decir todas tus bondades que no puedas demostrar, trata de hablar sobre tu trayectoria profesional de manera cuantificable, cita logros concretos, hechos y datos.

No olvides mencionar si dominas otro idioma y tienes maestrías o alguna especialización, y también cuánto te han servido para asumir otras responsabilidades en el trabajo.

* Errores comunes: Procura evitar estos errores que son comunes y el entrevistador toma en cuenta para descartar a los postulantes: La evaluación es para ti, así que evita generalizar (trata de ser específico y concreto), habla en primera persona y no del antiguo equipo de trabajo que tuviste. No afirmes lo que ‘harías’ en posibles situaciones sino lo que hiciste en alguna situación similar real.

* Expresa tu agradecimiento: las empresas buscan empleados optimistas y alegres. Al acabar la entrevista, despídete con un ‘gracias’, un buen apretón de manos y sonrisa sincera.

Finalmente, Joseph Zumaeta, gerente de Aptitus, aconseja que no está de más que recuerdes lo siguiente:

-Si tienes dudas con respecto al trabajo, pregunta. Por ejemplo: infórmate si el proceso tiene entrevistas futuras, plazos de selección, si la modalidad será por planilla o recibos por honorarios.



