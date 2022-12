La Navidad está cada día más cerca. Cada país lo celebra según sus costumbres, igual en el Perú. En nuestro país, por tradición, nuestras fiestas tienen sus particularidades, diferentes a otras naciones, incluso en la misma Sudamérica. A continuación la forma en que los peruanos festejamos la llegada del niño Jesús.

LA VÍSPERA

1.- Para los peruanos más importante es la víspera que el mismo día 25 de diciembre. En la noche del 24 sucede casi todo. Llegan las visitas, se come una cena especial, se entregan los regalos, se revientan los cohetes y mucho más. El 25 es un feriado para descansar de la mala noche. Al menos eso pasa en la mayoría de hogares. Es muy diferente a los habitantes de Estados Unidos, donde la gente se va a dormir temprano el 24 de diciembre para despertarse el 25 y abrir los regalos que están al pie del árbol de Navidad.

EL PANETÓN Y CHOCOLATE

2.- No hay Navidad sin panetón ni chocolate en el Perú. En esta parte del planeta los peruanos comemos 34 mil toneladas de panetón al año. Y lo consumimos en cualquier, no solo en Navidad. Este pan dulce originario de Milán, Italia, es menos consumido en ese país que en el nuestro. Y hay para todos los gustos. Sin pasas ni frutas confitadas (recién este año), de maca, de harina de camote, entre otras. Con respecto al chocolate, nadie entiende esta costumbre, pues en diciembre hace mucho calor y tomarse una tacita de chocolate caliente es inusual. Encima, con la comilona de pavo y panetón es un patada al estómago.

SALUDAR A LOS VECINOS

3.- Llega las 12 de la noche y luego del abrazo y ¡feliz Navidad!, los peruanos salen a la calle a saludar a sus vecinos. No importa si son íntimos o recién los conocen, el abrazo no se niega. La cosa puede seguir con un brindis o una tertulia en la vereda o la pista. Todo, mientras los niños corretean por la calle ¡a la medianoche! como si estuvieran en la mañana.

LA CENA NAVIDEÑA

4.- Los peruanos pobres o ricos, otorgan una importancia capital a la cena navideña. Se come pavo, pollo, lechón o carne, pero se come rico. También se adorna la mesa con manteles e individuales alusivos a la fecha. Se saca la mejor vajilla y no falta el champán o vino para el brindis. Muy temprano se prepara el chancito o el pavo. Antes era solo al horno y ahora hay variantes como caja china o al cilindro. En la cena, el jefe de casa toma la palabra y da el brindis. Chanchito, chocolate, panetón y licor. Pobre hígado.

REVENTAR COHETES

5.- En otros países la tranquilidad pública es muy importante. Nadie puede alterarla, so pena de multa o proceso judicial. La quema de fuegos artificiales está circunscrita a lugares específicos y alejados, pero con un tiempo determinado. En el Perú eso no ‘corre’. Así haya un enfermo grave en el barrio que necesita descanso, el peruano revienta sus ‘bin laden’, ‘ratablanca’ y ‘chapanas’ como si se tratara de una guerra. Y el estruendo puede durar una media hora. Los más perjudicados son las mascotitas y los enfermos.

LA ENTREGA DE REGALOS

6.- Los abuelitos de más de 80 años cuentan que hace mucho años los regalos se daban a los niños en ‘Bajada de reyes’, que recordada el pasaje bíblico donde los ‘Tres reyes magos’ llegan de oriente para adorar al Niño Jesús y le regalan incienso y mirra, dos productos de la época que eran más valiosos que el oro. Influidos por la celebración anglosajona, las películas y la publicidad, ahora se dan en Navidad. Muy pocos festejan en la actualidad la ‘Bajada de reyes’.

ÁRBOL O NACIMIENTO

7.- Los mismos abuelitos de 80 años señalan que antes la tradición era armar nacimientos en la sala de casa o en el jardín. Era toda un actividad en la que intervenía la familia entera. Había quienes eran todos unos artistas para elaborar ríos, montañas, puentes y pesebres. El Niño Jesús se ponía a las 12 de la noche, pues ya ‘había nacido’. En ‘Bajada de reyes’, es decir, el 6 de enero, se desmontaba el nacimiento con una fiesta. Allí se elegían a los padrinos, quienes debían prometer para el próximo año determinadas figuritas: animales, San José, Virgen María, Niño Jesús o Reyes Magos. El árbol de pino vino con las películas de Hollywood. El pino es un árbol propio del hemisferio norte. Acá hasta se adorna con imitaciones de nieve en pleno trópico.

