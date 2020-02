Rafael Muente, presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), indicó que en el país se producen aproximadamente 6 mil robos diarios de teléfonos celulares.

“Existe un gran problema que tiene que ver con la seguridad ciudadana y ello tiene una vinculación lamentable con el robo de celulares. Implica más o menos cerca de 6 mil robos diarios de celulares en el país”, indicó Muente en ‘RPP Noticias’.

Cabe recordar que las operadoras de telefonía móvil suspendieron más de 5.700 líneas el jueves. Los usuarios afectados fueron aquellos cuyos equipos han sido bloqueados por tener IMEI inválido, pero que habrían sido nuevamente alterados, es decir “reflasheados” los IMEI para que continúen operando.

El titular del Osiptel explicó que la institución a su cargo también envía regularmente información al Ministerio del Interior (Mininter) para que se intervengan los lugares en donde se “reflashean” o venden celulares robados.

Detalló que Osiptel ha dispuesto la suspensión de las líneas telefónicas de las personas que han vuelto a cambiar sus códigos IMEI, acudiendo a lugares informales, en donde reprograman celulares.

“Ya no estamos hablando del bloqueo del aparato, sino de la suspensión de las líneas. Una persona que usa uno de esos equipos de pronto no podrá comunicarse y no interesa cuál sea el equipo que use. Si el chip está a nombre de la persona, la línea será suspendida”, puntualizó.

Aseveró que se ha reportado ante el Mininter cuáles son las personas que “reflashean” teléfonos celulares y que continuamente se estarán suspendiendo líneas telefónicas.

“Ya hemos informado al Mininter cuáles son las personas que hacen eso constantemente, porque esas personas están realizando un delito. No solamente las personas que ‘reflashean’, sino también los usuarios que están constantemente los llevan a esos lugares están colaborando con un delito”, puntualizó.