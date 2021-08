Aunque no se presentan todas a la vez ni necesariamente en todos los agresores, la psicóloga especialista en delitos sexuales, Claudia Viazcán, alertó sobre cinco características recurrentes en muchos agresores sexuales.

Fue durante su presentación en el webinar ‘Algunas características criminológicas del agresor sexual’, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, en el que también indicó que los agresores sexuales no son solo hombres, sino también mujeres, aunque en una mínima proporción.

1. Malos tratos. El agresor sexual puede haber recibido malos tratos durante su infancia. En algunos casos puede haberse tratado de violencia física, violencia psicológica y hasta violencia sexual.

2. Hogares desorganizados. Suele ser recurrente que muchos de los agresores sexuales provengan de hogares desorganizados, con familias desestructuradas, disfuncionales.

3. Inmadurez. Son personas que no saben vincularse emocionalmente o cómo interactuar con una mujer. Les es bastante complicado establecer una relación con un adulto o con alguien de su edad; por eso prefieren buscar a alguien menor que ellos, como adolescentes o incluso niños.

4. Baja autoestima. Un agresor sexual puede esconderse detrás de una persona narcisista. Y es que muchos de ellos proclaman una alta autoestima, pero esconden detrás de todo ello una baja autoestima.

5. Introvertidos. En algunos casos son personas que no pueden socializar, que tienen limitaciones para relacionarse con los demás o simplemente no quieren hacerlo. Se trata de una socialización deficitaria, no solo de pareja, sino, en general, de la sociedad.

La experta también alertó sobre el mito respecto a que la pornografía es una especie de fábrica de agresores sexuales. “Puede ser un elemento, pero no determina la generación de un agresor. De ser así, se explicaría porque, al cosificar a la mujer y ponerla en una posición subordinada, suma negativamente para ejercer una conducta de violencia sexual”, precisó.

Respecto a la rehabilitación de los agresores sexuales, sostuvo que el gran problema de los sistemas de justicia es que ‘no les brindan una atención específica; la mayoría de agresores sexuales tiene el mismo tratamiento de rehabilitación de quien roba o del que no pasa alimentos’.