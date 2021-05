Hace unos días, se viralizó un audio donde la terrorista de Sendero Luminoso ‘Camarada Vilma’, exhortaba a la población a boicotear las Elecciones Presidenciales. A raíz de ello, el ex ministro de Salud, Abel Salinas, criticó que la terrorista Elena Iparraguirre (73) haya sido incluida en el padrón de vacunación y reciba la primera dosis contra el coronavirus. Exigió que los internos de medicina y enfermería sean considerados en el proceso de inoculación y no los presidiarios, que corren menos riesgos al estar aislados.

“La prioridad debe tenerla toda el personal salud, y los internos de medicina y enfermería. Necesitan estar vacunados, eso es urgente. Si vamos a hablar de riesgos, por ejemplo, ¿cuál podría tener la señora Iparraguirre, que está en una prisión aislada? El riesgo de ser contagiada es casi nulo, no había necesidad de hacer una diferencia; esa preferencia a ella, antes que los internos de medicina o enfermería”, sostuvo.

FUE POR DERECHOS HUMANOS

Señaló que esa medida de vacunar a terroristas o presos pasa más por un tema de Derechos Humanos. “Las vacunas a internos en cárceles comunes pasa por un tema de hacinamiento, puede que existir un riesgo de contagio. Pero otras cárceles, como la de la señora Iparraguirre, donde el aislamiento es efectivo; el riesgo de contagio es menor, creo que en su vacunación ha primado los Derechos Humanos”, señaló.

Además lamentó que el proceso de vacunación no incluya grupos de riesgos como pacientes con obesidad, diabetes y otras enfermedades. Asimismo exigió que se importen más vacunas para terminar con el proceso de inoculación, ya que existen nuevas cepas del Covid-19 que están mutando y pueden volverse más agresivas haciendo que la vacuna no sea efectiva. “Llevamos tres meses de vacunación, y apenas hemos vacunado a un millón de personas, faltan 23 millones de peruanos. Lo que ha ocurrido con el gobierno de Francisco Sagasti es lamentable, no ha dado la talla”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR