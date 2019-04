Abencia Meza: Arpista Miguel Salas asegura que si algo le pasa, "ya saben a quien culpar" | FOTOS

Por: Tábatha Paredes

Luego que el Tribunal Constitucional (TC) anuló parte de la sentencia de 30 años de prisión de Abencia Meza , Miguel Salas, el arpista señalado como la manzana de la discordia entre la folclórica y la fallecida Alicia Delgado , señaló que si algo le pasa a él o a su familia, “ya saben a quién culpar”.



Desde España, donde radica y trabaja como músico, Salas recordó sus problemas con Abencia Meza, llamada ‘La Reina de las Parranditas’. “Cómo olvidar que la señora me amenazó de muerte dos veces. Si me ocurre algo o a mi familia, ya saben quién es. Me causa extrañeza que el caso vuelve a fojas cero y no habría entonces asesino de Alicia Delgado”, mencionó.

Sorprendido por la noticia favorable a Abencia Meza, Miguel Salas dijo que ojalá no sea una cortina de humo.



NO SALDRÁ



Humberto Abanto, abogado de Abencia Meza, explicó que su defendida no saldrá de prisión, pues el fallo del TC señala que solo se anula la resolución de la Corte Suprema que rechaza el recurso de nulidad presentado por la folclórica, pero la sentencia de 30 años continúa vigente.

“Sin embargo, es un gran avance porque nos da la posibilidad de que se revise el caso. El recurso pasará a la Corte Suprema para un nuevo examen y será derivado muy posiblemente a la Sala Penal Permanente”, detalló.



Sobre lo dicho por Miguel Salas, el letrado indicó: “No sé a qué se refiere, las cosas nunca estuvieron claras y quizá ahora sí se aclaren”.