¿PREMIO AL MÉRITO? Como sacado de una película de ficción, el abogado Carlos Wiesse Asenjo, recordado haber insultado a efectivos de la policial Nacional desde el balcón de su casa en San Isidro en pleno toque de queda, en abril pasado, ahora trabaja como consultor y brinda charlas a la PNP, según su perfil en redes sociales.

Según reporta el portal Utero.pe, Carlos Wiesse Asenjo compartió una serie de fotos y testimonios de lo que fueron sus charlas en diversas áreas de la PNP. En el colmo del descaro, incluso, se tomó una foto abrazando a dos efectivos de la institución que humilló tiempo atrás.

Abogado que insultó y llamó ‘cholos de m...’ a policías desde su balcón ahora da charlas en la PNP

Resulta que, en su perfil de Linkedin que ahora se encuentra deshabilitado, Carlos Wiesse se luce orgulloso de haber iniciado un plan para el intercambio de información entre el Colegio de Notarios de Lima y la propia Policía.

Como se recuerda, Carlos Wiesse humilló e insultó a los policías durante el ‘toque de queda’ en el distrito de San Isidro. El bochornoso espectáculo fue grabado por los vecinos de la zona.

Hombre humilló a policías en San Isidro. (Canal N)

“Qué me vas a cuidar solo, cholo de mi...a, yo me cuido solo (...) No tienes plata para estudiar en una universidad, por eso eres policía”, gritó el hombre a los efectivos. “Cholos, son bien feítos, empresarios como yo que bajen sus sueldos, ahí los quiero ver. ¡No quiero nada con nadie!”, mencionó el sujeto.

Pese a que pidió disculpas, Carlos Wiesse fue sepultado por una ola de comentarios en Twitter. Además, el Colegio de Abogados de Lima lo denunció, mientras que la Policía Nacional aseguró que tomaría acciones contra él. ¿En qué quedó todo eso?

