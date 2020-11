Jimmy Sotomayor, abogado de la familia de la Jack Pintado afirmó que agentes policiales se acercaron “con actitud provocativa” durante el velorio realizado en la vivienda del joven fallecido durante las protestas contra Manuel Merino.

“La familia de Bryan me ha informado que la policía se ha acercado el día del velorio, haciendo actos provocativos, tenemos un video de un patrullero que avanza y retrocede con varios policías atrás. Otro es que en el día de la necropsia (la policía) quiso participar”, dijo el letrado en conferencia de prensa organizada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en la que informó sobre los avances de la investigación sobre la muerte de Pintado y de Inti Sotelo.

Walter Matos, abogado de la familia de Inti Sotelo, sostuvo que el Ministerio Público está participando en los hechos de investigación y espera que la Policía haga lo mismo. Además, pidió que el director general de policía sea relevado de la institución policial.

“Las veces que he me estado acercando a la fiscalía veo que la investigación va avanzando. Definitivamente que estos homicidios no va a quedar impune, se va a esclarecer, el Ministerio Público tanto con el apoyo de la defensa técnica y estoy seguro, espero, que la policía también participe. Hablamos de homicidio porque la policía está excepto de responsabilidad penal siempre y cuando hagan uso de sus armas de fuego de manera reglamentaria, si no es así, es un caso de homicidio que es lo que hemos denunciado en el caso de Inti Sotelo”, comentó.

“También, exigimos que así como el expresidente Merino dio un paso al costado, y el exministro del Interior también dio un paso al costado, que el director general de policía sea relevado para que sea investigado”, añadió.

Por su parte, Roció Meza, abogada de Luis Fernando Araujo, joven que desapareció tras participar en la marcha y fue ubicado el martes por la tarde, pidió que el grupo Terna de la Policía -presuntos responsables de la irregular detención- sea desactivado.

“Le taparon los ojos, lo subieron a un auto y lo dejaron en la Av. Aviación. Al momento de capturarlo (a Luis Fernando) se identificaron como policías del grupo Terna. Solicitamos la desactivación del grupo Terna, debe ser desactivado, es una fuerza para realizar delitos”, indicó la abogada.