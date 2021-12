El abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, señaló que están de acuerdo con que se realicen todas las investigaciones que correspondan en el marco del caso Petroperú, pero pidió que la persona que encabece estas diligencias no califique a su patrocinado de “terrorista”.

En declaraciones a Canal N, Pachas hizo referencia a una serie de publicaciones hechas por la fiscal de este caso, Norah Córdova, en la que critica al presidente.

“La fiscal califica al presidente de terrorista y de corrupto, y afirma que va por la vacancia, dice que es genéticamente anticomunista y que al que no le guste está invitado a no seguirla”, aseveró.

“Solicitamos que se investigue pero que venga una persona que no lo califique de terrorista, que venga una persona objetiva”, agregó.

En esa línea, señaló estas publicaciones son causal para que la fiscal Norah Córdova, quien está a cargo de la investigación por este caso, se inhiba y el proceso pase a manos de otro fiscal.

Sobre este tema, el abogado adelantó que iniciarán un proceso contra la fiscal. “Hay un procedimiento, hay un marco jurídico. No se puede permitir un abuso extremo de una persona. Ya se tomaron las medidas. Se puede ir a la JNJ, a control interno”.

En cuanto a las reuniones del presidente Castillo Terrones con empresarios, Pachas explicó que el jefe de Estado “recibe a unas 20 personas a diario, en Palacio de Gobierno hay varias salas”.

En las redes sociales de la fiscal Córdova aparecen una serie de publicaciones en las que expresa su rechazo al “comunismo” durante la segunda vuelta electoral, en la que el actual mandatario Pedro Castillo venció a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Además, una vez que Castillo Terrones asumió el cargo de jefe de Estado, Córdova pidió en sus redes sociales que el Congreso otorgue la confianza al Gabinete de Guido Bellido para que luego impulse la vacancia de Pedro Castillo. “Congreso, dale la confianza a estos impresentables y luego vacas a Castell”.

El día de ayer, la fiscal Córdova descartó tener una posición política y argumentó que no se le puede prohibir compartir contenido en internet. Además dijo que ella no puede investigar al presidente Pedro Castillo pues esa es una prerrogativa exclusiva de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“Yo no tengo posiciones políticas porque dentro de mi función, eso me lo impide, pero no me puede impedir que yo pueda reproducir memes que todos los días salen y que a mí me causan mucha gracia”.

El caso Petroperú

La fiscal Norah Córdova investiga el caso de las supuestas irregularidades producidas en una licitación de de biodiesel de Petroperú. En esta investigación están involucrados los altos mandos de la empresa estatal, encabezada por Hugo Chávez.

El empresario Samir Abudayeh Giha es uno de los principales implicados en el caso de la licitación que Heaven Petroleum Operators S.A, compañía de la que es gerente general, ganó para venderle US$74 millones en biodiesel a Petroperú.

El Ministerio Público abrió una investigación luego de que se conociera que el 18 de octubre, días antes de que la empresa de Abudayeh ganara el contrato, el presidente Pedro Castillo lo recibió en Palacio de Gobierno.