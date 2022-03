Marco Rivero, abogado del empresario Zamir Villaverde, descartó que su patrocinado haya incurrido en delitos como los de colusión o el de lavado de activos y calificó como un “error” que el Ministerio Público haya solicitado detención preliminar contra su patrocinado, pues este tiene la condición de “testigo”.

“Es un error del Ministerio Público pedir la detención para un testigo y que tenía fecha para presentarse ante el juez sobre un pedido de impedimento de salida”, dijo a los medios.

“Para la colusión tiene que haber perjuicio económico al Estado y mi patrocinado no es funcionario público, es empresario. No hay colusión o lavado de activos, porque acá no hay dinero desembolsado, ni se le ha hecho ningún perjuicio al Estado”, refirió.

Villaverde fue detenido esta mañana por la policía, luego de que el Poder Judicial aprobara el pedido del Ministerio Público para disponer la detención preliminar de 11 personas involucradas en la investigación por el Puente Tarata. En la orden figuran también los sobrinos del presidente Pedro Castillo y su exsecretario general, Bruno Pacheco.

En otro momento, el abogado aseveró que las acusaciones contra su defendido se sustentan en dichos de personas que tienen como objetivo “vacar al presidente Pedro Castillo”. Detalló también que la diligencia tomará unas cinco horas en la casa de Villaverde, en el distrito de La Molina.

Detención preliminar

El Poder Judicial ordenó el allanamiento y detención preliminar a los implicados por caso puente Tarata III, licitación que fue adjudicada por Provías Descentralizado.

Se trata de Vitor Elfren Valdivia Malpartida, Edgar William Vargas Mas, Víctor Rony San Miguel Velasquez, Luis Carlos Elias Pasapera Adrianzen, Alcides Villafuerte Vizcarra, Marco Antonio Zamir Villaverde García, Fray Vasquez Castillo, George Peter Pasapersa Adrianzen, Gian Marco Castillo Gomez, Hector Antonio Pasapera Lopez y Bruno Pacheco Castillo.

La detención preliminar es por 10 días para los mencionados implicados tras ser vinculados por la lobbista Karelim López en su declaración como aspirante a colaboración eficaz, la cual dio ante la fiscal Luz Taquire, de la Fiscalía contra el Lavado de Activos.