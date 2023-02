Cada 5 de febrero se celebra el ‘Día mundial del hombre del tiempo’, en honor al primer meteorólogo de la historia, el estadounidense John Jeffries. Aunque ahora en Perú no estemos acostumbrados a ver especialistas hablando sobre el clima en los noticieros, en la década de los 90 era Abraham Levy quien nos daba el pronóstico del tiempo todas las mañanas.

Y por más de dos décadas fue el único ‘hombre del tiempo’ en Perú. Aunque por ahora esté alejado de la conducción, cada tanto lo llaman para comentar sobre situaciones climáticas extremas.

Abraham, ¿por qué crees que no hay más ‘hombres del tiempo’ en Perú?

Porque Lima es muy centralista. Los medios no se dan cuenta de que para las personas de la sierra y selva, el clima es determinante. No les importa. He batallado para que no se pierda ese segmento informativo.

Y ahora podemos ver el clima en los celulares...

¡Por supuesto! Todo cambió con la digitalización. En tu celular simulas el tiempo del clima, una tecnología que ni se soñaba 25 años atrás.

Abraham Levy conducía el bloque de climas dentro del noticiero de América Noticias. Foto: América Televisión.

La temperatura ha subido, ¿este verano será más intenso?

Es que estamos acercándonos a los días más calurosos del año que es a fines de febrero. Sin embargo, este verano y los dos anteriores han sido más fríos de lo habitual.

¿Y cuál es el pronóstico para el invierno?

Es probable que este invierno y primavera sean un poco más calientes de lo normal. A los peruanos, sobre todo a los agricultores, nos conviene que las estaciones sean normales.

¿Gracias al clima somos líderes en gastronomía?

¡Claro! Lo que pasa es que tenemos productos que crecen en zonas desérticas, lluviosas, de mucha altura. Por ejemplo, nuestra diversidad de papas nativas es porque pueden crecer a nivel del mar o a 3 mil metros. Igual sucede con las carnes, los peces. La riqueza del Perú es gracias a su geografía y sus climas, sin dudarlo.

Si quieres informarte más sobre los datos climáticos que publica Abraham Levy, visítalo en Twitter como: @hombredeltiempo.

