‘Abuela Norma’: Organizarán pollada para conocida ‘youtuber’ en San Miguel

Una gran pollada organizará la familia de la ‘Abuela Norma’, conocida ‘youtuber’, que el pasado 28 de agosto fue víctima de la delincuencia, en su casa de San Miguel.



Su nieta Zully Vicente, quien se encarga de subir los videos a su canal, contó que harán esta actividad para recuperar los ahorros y demás pertenencias que le robaron a su abuelita Norma Caballero Alarcón, de 87 años. Agregó que recién están definiendo la fecha.



La comisaría de San Miguel se encuentra realizando las investigaciones del atraco, pero la familia aún no tiene ninguna noticia.



“Un policía me dijo que me iba a llamar, pero hasta ahora nada”, dijo una de las hijas de la ‘Abuela Norma’.



Luego del robo, la octogenaria sufrió una descompensación, pero ya se encuentra recuperada y lista para continuar compartiendo videos con críticas ácidas y palabras subidas de tono con sus más de 65 mil seguidores.



