Esta pandemia ha obligado a los emprendedores a reinventarse y sacar su lado más creativo para salir adelante. Un ejemplo de esto es don Alfredo Fernández Palomino (74), quien es joyero y, ante la situación de crisis, vende ahora sus productos por internet y hasta ha incursionado en TikTok.

¿Cómo empezó en el mundo de la joyería?

Hace como 50 años y todo comenzó porque trabajaba barriendo en un taller de joyeros. Como siempre he sido muy curioso, veía cómo hacían las piezas para formar collares, sortijas y más.

¿Quién le dio la primera oportunidad para mostrar su trabajo?

Mi jefe. Él me dijo que intentara, como siempre andaba curioseando. Mis compañeros me guiaban y me salió todo muy bien.

¿Qué se necesita para ser un buen joyero?

Calma y paciencia porque son piezas diminutas.

¿Y cómo va con su vista?

(Risas) Pues aunque no crea está muy bien. Muchos me dicen cómo ves, pero ya tengo tantos años en esto que sé dónde colocar el punto exacto para amar y soldar las joyas.

Empezó barriendo en una joyería y gracias a su constancia y curiosidad logró convertirse en un gran joyero. (Foto: Trome)

¿Qué joya hizo primero?

Empecé haciendo broches para cadenas. Luego fui escalando y trabajé en varios talleres y así pude aprender de todo.

¿Ahora qué alhajas elabora?

De todo. Sortijas, cadenas, collares, esclavas, aretes. Ahora piden muchos dijes personalizados, hasta piezas tipo rompecabezas y yo todo lo hago. En oro y plata.

¿Cuánto tiempo se demora?

Depende de la joya, a veces media mañana, otras un día y hasta dos. Se necesita tiempo para hacer un buen trabajo.

Cambiando de tema, ¿cuánto le ha afectado la pandemia?

Le cuento, desde hace 30 años trabajo de manera independiente. Tengo un pequeño taller en mi casa y ofrecía productos a distintas joyerías. Con la llegada de la pandemia ya no vendía.

¿Y qué hizo?

Mi nieta Lourdes fue quien me convenció para abrir una tienda virtual por Facebook e Instagram y así nació ‘Joyería Matte’. Pero ahora también tenemos TikTok y gracias a las redes sociales me están entrevistando en Trome (risas).

Puedes encontrarlo en redes como Joyería Matte. (Foto: Trome)

¿Por qué Matte?

Es que yo soy piurano y cuando era niño recuerdo que mi papá pedía: ‘Sírveme un matte de cordero’, es como un plato ancho, parecido al poto de chicha. Así que le pusimos ese nombre porque la palabra me recuerda a mi infancia.

¿Dónde se le encuentra?

En Facebook e Instagram como @Joyeriamatte y en TikTok como @Mattejoyeria, en este último pueden ver videos del proceso, conocerme un poco y hasta les mando saludos (risas)