Abuelito peruano maneja la bicicleta 'más pequeña del mundo' [FOTOS Y VIDEO]

Su talento, creatividad y humildad le abrieron las puertas del mundo. Alberto Maldonado Hostia (75), conocido como 'Alberto Mando', se ha ganado los aplausos a pulso, pues desde hace décadas realiza increíbles piruetas con la bicicleta.

Además, construyó la bicicleta 'más pequeña del mundo', que mide 30 centímetros de largo, 15 de alto y maneja con facilidad, hace más de 40 años.

"Nací en el circo, mi padre fue artista y junto a él y mis hermanos levantamos uno. Llevo toda mi vida en este mundo, fue ahí donde conocí a mi esposa", señaló a Trome.



'Papito Mando', como lollaman sus 14 nietos, es un ejemplo a seguir, pues ha sido malabarista, domador de leones y aves, equilibrista, payasito y otros.

CRUZÓ EDIFICIOS CON SOGA



"He cruzado hasta edificios con una soga. Me contrataron como mago en Europa y en toda América. Algunos de mis familiares han seguido la tradición", dijo don Alberto, quien contó como anécdota que una vez se cayó de un monociclo de 3 metros y no le pasó nada.



"A mí me gustaba mucho el cocoliche (canchita acaramelada) y por eso decidí ponerme ese nombre", dijo emocionado, tras señalar que tiene más de 50 trofeos y diplomas. Posee, además, numerosos trajes de colores para sus presentaciones, que mandó a preparar con mucho amor.

SEPA QUE....



-Hace unos días fue premiado con el 'Tonino de oro' por ser el Mejor Artista Nacional de los últimos años.



-Tiene 7 hijos, 14 nietos y una bisnieta. Algunos de ellos lo acompañan a sus shows.



-Si quiere contratarlo, puede llamarlo al 999-703-585 o contactarlo en Facebook como Alberto Mando.



-Fue reconocido en el Congreso de la República como mejor artista.



-Trabajó en La Tarumba, el circo de la Chola Chabuca y otros reconocidos del Perú y el mundo.