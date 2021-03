Casi cuatro décadas de inaugurada, la bodega de Fermín Ponce Bravo (71), en Santa Anita, sigue en pie, cada día más surtida, conservando a sus clientes y ganando otros más. Para el dueño, este es el resultado de tantos años de trabajo constante y decisiones acertadas, sobre todo en estos tiempos de pandemia.

Don Fermín está muy contento porque gracias a su ‘Minimarket Ponce’ pudo mantenerse y darle estudios a sus dos hijos, e incluso a sus sobrinos que en un primer momento estuvieron a cargo del negocio.

“Cuando comencé era una pequeña bodeguita. La administraban mis sobrinos, con ese ingreso lograron ayudarse en sus estudios profesionales. Era como una inversión para mí porque yo tenía otro trabajo, hasta que me retiré y tomé el timón de mi barco”, recordó este huanuqueño que llegó a Lima para labrarse un mejor futuro cuando apenas tenía 20 años.

Ahora él se encarga de recibir a los proveedores, organizar la mercadería, atender a los clientes y crear las promociones. “Tengo las fuerzas suficientes para hacerlo”, aclaró.

PUESTOS DE TRABAJO

Otra de las grandes satisfacciones que le deja esta actividad es poder generar puestos de trabajo. “Contrato a chicos que me ayuden en la atención en horas punta y así tengan un ingreso. Más que enriquecerme quiero servir a mis vecinos y a mi comunidad”, agregó.

Este comerciante atribuye el éxito de su bodega al respeto y buen trato que siempre le da a sus clientes, y a la capacitación que recibió en la Escuela de Negocios Coca-Cola, en el Programa Mi Bodega Abierta de Inca Kola, para implementar correctamente el sistema de delivery.

“Hace 10 años propuse el delivery, pero no funcionó, no despegaba. Pero a raíz de la pandemia y las capacitaciones que me han brindado en la Escuela de Negocios, este servicio está como ‘cañón’”, dijo don Fermín, quien confesó que el negocio lo mantiene activo y solo descansará cuando deje de existir.

CONSEJOS PARA UN DELIVERY EFICIENTE

+ Contar con un número fijo y de celular que tenga WhatsApp para recibir los pedidos.

+ Tener a la mano una lista de precios fijos para copiar y pegar.

+ Contratar a un repartidor.

+ Ofrecer promociones especiales a los clientes frecuentes.

+ Tener un packing especial. Ya sean bolsas de papel, cajas o envases.

+ Ofrecer asesoría a los clientes durante y después de todo el proceso de compra.

