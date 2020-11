Las redes sociales han llegado para informarnos y también para divertirnos, y eso lo sabe muy bien don Raúl Sánchez Pineda, quien a sus primaverales 73 años se ‘vacila’ junto a su nieto Piero Díaz Sánchez (21) con los videos que graban juntos. Ellos son conocidos como ‘Rulito y Panchito’ en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube.

¿A quién se le ocurrió la idea de grabar los videos?

Raúl: Se me ocurrió a mí. Es que cuando empezó la pandemia no había papel higiénico. Entonces, le pedí a uno de mis hijos que me grabe preguntándome a dónde voy y luego regresando con un rollo de papel y un montón de papel periódico. Fue un chiste por la coyuntura.

¿Usted no es ajeno a internet?

Ah no, claro que no. Ese video lo subimos al Instagram y en la noche ya tenía dos mil reproducciones. Antes no tenía mucho tiempo por el trabajo y ahora, para no aburrirme, me puse a hacer TikTok.

Piero, ¿como ingresas tú?

Yo vi el video y le dije a mi abuelo ‘Rulito’ para hacer más videos bailando, de bromas y diferentes cosas. Incluso ahora aparece mi abuelita ‘Cuchita’, pero solo con su voz. Empezamos en TikTok y ahora estamos en todas las redes sociales.

¿Cuál es el contenido que más les gusta a sus seguidores?

Piero: Cuando ‘Rulito’ baila. Las canciones antiguas o modernas, a la gente le gusta mucho. En cada red social hay diferente contenido.

Rulito y Panchito son una sensación en las redes sociales. (Foto: Trome)

Don Raúl, ¿qué le dicen sus hijos?

Ellos me apoyan y se ‘vacilan’ con mis videos. Nos creamos una página de Facebook para que mis amigos puedan ver también lo que hago.

¿Siempre ha tenido esa actitud tan divertida?

Claro. Yo siempre he sido quien arma la fiesta y ahora la sigo armando, pero en las redes sociales.

Piero, ¿por qué te dicen ‘Panchito’?

Raúl: Se lo puse yo. Es que como es medio torpe, siempre le decía: “ay, qué pancho eres” y justo cuando vino a grabar el video se le cayó el agua y le dije: “Paaancho”. Entonces se quedó con ese nombre.

¿Antes a qué se dedicaban?

Raúl: Trabajaba repartiendo películas en los cines, pero como paró todo por la pandemia, me quedé sin nada que hacer y en vez de llorar me puse a grabar ‘topi tops’, como le digo de cariño.

Piero: Yo trabajaba en un casino, pero tampoco se han reabierto, así que tenemos tiempo para hacer videos.

¿Dónde los pueden encontrar?

En TikTok, Facebook, Instagram y YouTube, como ‘Rulito y Panchito’.