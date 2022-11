El padre de Ángel Torres, el bombero fallecido el pasado viernes en la tragedia del aeropuerto Jorge Chávez, cuando un camión chocó contra un avión de la aerolínea Latam que estaba a punto de despegar, declaró para Latina Noticias y comentó cómo se enteró de la noticia de la muerte de su hijo.

“Me enteré por la televisión, eran las 3:30, prendo la televisión y sale el flash del noticiero indicando que murieron dos bomberos en trágico accidente aéreo, al poco rato dicen que pertenecían a la compañía Faribaldi 6 y 7, dije al toque, es mi hijo, y al poco rato salió su nombre, Lamento mucho este hecho, era un muchacho jovial, trabajador, amiguero”, lamentó don Ángel mientras velaban en Tarapoto, la última prenda que le obsequió.

Asimismo, comentó que siempre le recomendaba cuidarse mucho puesto que el trabajo en el aeropuerto es peligroso. “Él me decía ‘papá yo me cuido’ y miren lo que sucedió”, comentó para el referido medio.

Por otro lado, aseguró que aún no tienen información precisa de lo que sucedió, pero confirmó que fue su hijo quien manejaba uno de los camiones que se ven en las impactantes imágenes del accidente. “Mi hijo manejaba la camioneta, él seguramente era el jefe de todo el grupo que salió de emergencia, ahí se ve clarito cómo el avión lo agarra”, indicó.

En ese sentido, pidió a las autoridades que investiguen el hecho. “Esto no se puede quedar impune, ha sido un accidente que no debe haber sucedido, mi hijo no ha debido haber muerto, pido justicia, que las autoridades tomen las investigaciones para esclarecer en qué situación ocurrió. Yo conozco a mi hijo, no puede haber cometido el error de haberse metido a la pista, siempre tomaba sus precauciones, no es de ahorita que él está trabajando en el aeropuerto, es de muchos años” , acotó.

BOMBERO ÁNGEL TORRES SERÁ ENTERRADO EN LIMA

Don Ángel también comentó que aunque los hermanos del bombero fallecido quieren que se entierre en Tarapoto, él y su esposa decidieron que su cuerpo sea honrado en Lima, el lugar donde se hizo conocido por su trabajo. “El cuerpo de bomberos tiene separado un mausoleo donde todos los héroes caídos en acción de servicio son enterrados” , indicó.

Padres de Ángel Torres recuerdan la entrega y servicio de su hijo

