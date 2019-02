Acho: Chofer de combi pirata llora al ser intervenido tras chocar con camioneta e intentar darse a la fuga

¡Increíble! Un chofer de combi pirata rompió en llanto al ser intervenido por la Policía y grabado por las cámaras de ATV Noticias, luego de chocar contra una camioneta e intentar darse a la fuga en la Vía de Evitamiento , en Acho.

La reportera de ATV Noticias se encontraba en Acho realizando un enlace en vivo durante un operativo policial para detectar taxis colectivos informales en la Vía de Evitamiento. Mientras daba su despacho, una combi de placa Z5S 848 chocó contra una camioneta frente a decenas de policías de tránsito.

Luego de que un efectivo policial le indicara que se orille a la derecha para su intervención, el chofer intentó, en varias oportunidades, darse a la fuga tal y como consignan las imágenes de ATV Noticias.

Finalmente, un patrullero se estaciona delante de él para evitar su huida. La Policía corroboró que el chofer no contaba con ningún tipo de documento personal ni del vehículo, motivo por el cual habría tratado de escapar.

"Señorita, me lleno de vergüenza. Disculpe señorita, ya no, ya no me grabe", le suplicaba el chofer a la reportera en medio de llantos de arrepentimiento y tapándose el rostro con su casaca. Asimismo, negó que se haya querido llegar a la fuga a pesar de las imágenes.



Por otro lado, el irresponsable chofer justificó el choque diciendo que el conductor de la camioneta frenó intempestivamente. "Ya no me peguen la cámara, por favor", siguió pidiendo frente a la indignada reportera.

Por si fuera poco, se constató que una mujer resultó herida por el choque. Según indicó, estaba escupiendo sangre luego de haberse golpeado el rostro durante el accidente de tránsito protagonizado por la combi pirata en Acho.

Cabe indicar que según informaron las autoridades, el chofer será puesto a disposición de la comisaría y llevarán su vehículo al depósito correspondiente.