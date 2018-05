Plan International Perú realizó el lanzamiento de la iniciativa digital 'Free To Be', una iniciativa que busca reportar en tiempo real los lugares más inseguros donde las niñas, adolescentes y jóvenes de Lima Metropolitana son víctimas de acoso callejero y violencia sexual.



Esta iniciativa que fue lanzada el 23 de abril estará abierta hasta el 31 de mayo ingresando a Lima.planfreetobe.org. Aquí los usuarios de todas las edades podrán reportar los sucesos de riesgo señalando qué ocurrió, dónde exactamente, a qué hora y qué tipo de personas intervinieron.



El lanzamiento contó con la presencia de la viceministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cecilia Aldave Ruíz; la Directora Ejecutiva del Programa Nacional contra la violencia familiar y sexual, Mery Vargas Cuno; instituciones que se sumaron a esta iniciativa para poder articular acciones y promover el uso de la plataforma.



'Free To Be' contra el acoso callejero y la violencia sexual en Lima. (Fotos: Difusión) 'Free To Be' contra el acoso callejero y la violencia sexual en Lima. (Fotos: Difusión)

“Esta herramienta es de mucha utilidad para los tres niveles de gobierno: el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, pues permitirá al Estado tomar las medidas necesarias para asegurar y recuperar espacios saludables a los cuales todos tenemos derecho. Además, la iniciativa hará visible el dato oculto, pues muchas veces no se registra el acoso callejero ni la violencia en espacios públicos” afirmó Cecilia Aldave, viceministra del MIMP.



A su vez, Ramin Shahzamani, Director Representante de Plan Internacional, mencionó que la plataforma digital será objeto de un estudio por parte de la Universidad de Monash en Australia; cuyos resultados serán compartidos con los sectores del Estado y la academia en el Perú.



CIUDADES SEGURAS PARA NIÑAS



- Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto Ciudades Seguras para Niñas de Plan Internacional, que tiene, entre otros propósitos, aumentar la seguridad de las adolescentes en espacios públicos instaurando procesos de empoderamiento y liderazgo en ellas.



- 'Free To Be' es una experiencia de éxito en Melbourne, Australia, lugar en donde logró registros e historias documentadas que fueron útiles para conocer puntos de la ciudad que resulten inseguros para las adolescentes.



-Hoy Plan International lanza esta plataforma en 5 ciudades del mundo, siendo una de ellas Lima (Perú).



Acoso callejero en el Perú. Video: Al Sexto Día / Panamericana

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE