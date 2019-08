Denuncia que confió a su hija con depresión a psicoterapeuta que trató de aprovecharse de ella

Una madre de familia denunció que el psicoterapeuta que atendía a su menor hija de 13 años la acosó mediante llamadas y mensajes inapropiados a altas horas de la madrugada.

Según contó a ATV Noticias, contactó con el psicoterapeuta Daniel Z. H. para que atienda a la adolescente, quien pasaba por un fuerte cuadro de depresión. La primera señal de alerta ocurrió cuando se enteró que el profesional intercambió números con la menor.

Cuando la madre de familia le reclamó por pedirle su número personal a la niña, el psicólogo argumentó que todo era parte de la terapia. Sin embargo, todo se desvirtuó cuando vio los mensajes que le mandaba a altas horas de la madrugada.

"Me enviaba mensajes, audios a las 12, 1 de la madrugada y me llamaba a veces. Me decía que tenía algo importante que decirme pero que no le podía decir a mis papas porque eso le iba perjudicar a él", contó la menor cuya identidad se mantiene en reserva.

"Camila tengo que decirte algo muy importante. No sé como decir esto, no creo que sea malo. No es fácil de decirlo. ¿Prometes no tomarlo a mal? Porque en verdad no es malo", se lee en las conversaciones que sostiene con la menor.

Cuando el psicólogo, quien aparece frecuentemente en programas de Espectáculos, fue confrontado por las cámaras de ATV Noticias, confirmó que durante un tiempo estuvo ejerciendo su profesión de manera ilegal porque no estaba colegiado, pero que ya regularizó sus documentos.

Asimismo, negó haber acosado a la menor por redes sociales y aseguró que los mensajes inapropiados enviados a altas horas de la noche fueron parte de su terapia. Al momento, la Fiscalía viene haciéndose cargo del caso.